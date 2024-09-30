Парогенератор Braun IS1014VI
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Код товара: 155592
Производитель: Braun
9 990₽
119
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2400
- Максимальное давление пара, бар
- 6
- Цвет
- фиолетовый
- Подошва
- керамика (SuperCeramic)
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 360
- Расход при подаче пара, г/мин
- 120
- Объем бака для воды, л
- 1.5
- Длина шланга для пара, м
- 1.5
- Электронное управление
- есть
- Индикация наличия накипи
- есть
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Функция разбрызгивания
- нет
- Дисплей
- нет
- Уникальные технологии
- iCare
- Страна производитель
- Китай
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