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Парогенератор Philips GC6840/20

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Парогенератор Philips GC6840/20
Парогенератор Philips GC6840/20
Парогенератор Philips GC6840/20
Парогенератор Philips GC6840/20
Парогенератор Philips GC6840/20
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 150251
Производитель: Philips
5
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

16 990₽
17 990₽
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Характеристики
Мощность, Вт
2400
Максимальное давление пара, бар
6
Цвет
бирюзовый
Подошва
керамика
Постоянная подача пара
есть
Вертикальное отпаривание
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
360
Расход при подаче пара, г/мин
120
Объем бака для воды, л
1.3
Длина шланга для пара, м
1.6
Индикация наличия накипи
есть
Долив воды в процессе работы
есть
Функция разбрызгивания
нет
Дисплей
нет
Уникальные технологии
OptimalTEMP
Страна производитель
Индонезия
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Р
Р
Рукият
2 сентября 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Мощный
Комментарии
Хороший парогенератор
Ответить
0 0
Р
Рукият
2 сентября 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Мощный
Комментарии
Хороший парогенератор
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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В сравнение
В избранное
16 990₽
17 990₽
203
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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