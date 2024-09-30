Парогенератор Philips GC6840/20
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16 990₽
17 990₽
203
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2400
- Максимальное давление пара, бар
- 6
- Цвет
- бирюзовый
- Подошва
- керамика
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 360
- Расход при подаче пара, г/мин
- 120
- Объем бака для воды, л
- 1.3
- Длина шланга для пара, м
- 1.6
- Индикация наличия накипи
- есть
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Функция разбрызгивания
- нет
- Дисплей
- нет
- Уникальные технологии
- OptimalTEMP
- Страна производитель
- Индонезия
Отзывы 1
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Р
Р
Рукият
2 сентября 2024
Достоинства
Мощный
Комментарии
Хороший парогенератор
Р
Рукият
2 сентября 2024
Достоинства
Мощный
Комментарии
Хороший парогенератор
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