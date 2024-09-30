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Парогенератор Philips GC7844/20

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Парогенератор Philips GC7844/20
Парогенератор Philips GC7844/20
Парогенератор Philips GC7844/20
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Код товара: 148905
Производитель: Philips
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

18 990₽
227
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре

Особенности Philips GC7844/20:

- Модель разработана с применением технологии OptimalTEMP. Устройство самостоятельно выбирает необходимую температуру и скорость подачи пара. Благодаря этому нет необходимости выбирать температуру, ждать, пока подошва нагреется или остынет, при глаженье вещей из разных тканей.

- Функция ECO помогает сократить расход электрической энергии в процессе эксплуатации устройства.

- Подошва имеет антипригарное покрытие, устойчивое к царапинам. Это обеспечивает плавное скольжение и снижает риск появления на одежде следов или блеска.

- Парогенератор помогает быстро устранить даже жесткие складки.

- При необходимости долить воду в бойлер можно непосредственно во время работы устройства.

- Специальная система защиты автоматически отключает нагрев при бездействии утюга несколько минут. Это помогает избежать возникновения чрезвычайных ситуаций.

- Модель готова к работе через 2 мин после включения. О возможности приступить к глаженью оповещает звуковой сигнал.

- Специальные крепления позволяют зафиксировать утюг на базу для комфортной и безопасной транспортировки.

Характеристики
Мощность, Вт
2400
Максимальное давление пара, бар
6.5
Цвет
голубой
Подошва
SteamGlide
Постоянная подача пара
есть
Вертикальное отпаривание
есть
Регулировка подачи пара
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
400
Расход при подаче пара, г/мин
120
Объем бака для воды, л
1.5
Длина шланга для пара, м
1.6
Страна производитель
Индонезия
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18 990₽
227
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1 = 1₽
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В магазинах:
мало
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