Парогенератор Philips GC7844/20
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Особенности Philips GC7844/20:
- Модель разработана с применением технологии OptimalTEMP. Устройство самостоятельно выбирает необходимую температуру и скорость подачи пара. Благодаря этому нет необходимости выбирать температуру, ждать, пока подошва нагреется или остынет, при глаженье вещей из разных тканей.
- Функция ECO помогает сократить расход электрической энергии в процессе эксплуатации устройства.
- Подошва имеет антипригарное покрытие, устойчивое к царапинам. Это обеспечивает плавное скольжение и снижает риск появления на одежде следов или блеска.
- Парогенератор помогает быстро устранить даже жесткие складки.
- При необходимости долить воду в бойлер можно непосредственно во время работы устройства.
- Специальная система защиты автоматически отключает нагрев при бездействии утюга несколько минут. Это помогает избежать возникновения чрезвычайных ситуаций.
- Модель готова к работе через 2 мин после включения. О возможности приступить к глаженью оповещает звуковой сигнал.
- Специальные крепления позволяют зафиксировать утюг на базу для комфортной и безопасной транспортировки.
- Мощность, Вт
- 2400
- Максимальное давление пара, бар
- 6.5
- Цвет
- голубой
- Подошва
- SteamGlide
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Регулировка подачи пара
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 400
- Расход при подаче пара, г/мин
- 120
- Объем бака для воды, л
- 1.5
- Длина шланга для пара, м
- 1.6
- Страна производитель
- Индонезия
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