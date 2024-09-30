Парогенератор LauraStar LIFT+ SWISS EDITION EU
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Паровая гладильная установка Laurastar Lift+ Swiss Edition Eu предназначена для ухода за постельным бельем, полотенцами, шторами, гардинами, верхней одеждой, детскими и взрослыми вещами.
- Устройство сочетает в себе функции горизонтального и вертикального отпаривания, а также классического глаженья на доске.
- Модель оборудована импульсной системой подачи пара. Это означает, что пар эффективно рассеивается серией прерывистых импульсов, что обеспечивает тщательное удаление стойких складок и заломов на ткани одним движением руки.
- Паровая гладильная установка Laurastar Lift+ Swiss Edition Eu нагревается в течение 3 мин. Это позволяет значительно сэкономить время и быстро приступить к глаженью.
- Модель оборудована утюгом с активной трехмерной подошвой, которая беспрепятственно скользит на поверхности ткани любого типа.
- Равномерное рассеивание пара помогает с первого раза разгладить даже сложные замины на одежде.
- Для ухода за деликатными тканями есть специальная защитная подошва.
- Паровая гладильная установка Laurastar Lift+ Swiss Edition Eu имеет вместительный резервуар для воды, что позволяет длительное время использовать устройство без остановки на дозаправку.
- О низком уровне воды в емкости оповестит встроенный индикатор. При необходимости воду можно доливать прямо во время работы.
- Модель оснащена фильтром для борьбы с образованием накипи.
- Держатель паропровода создает дополнительное удобство в процессе эксплуатации.
- Мощность, Вт
- 2200
- Максимальное давление пара, бар
- 3.5
- Цвет
- красный
- Подошва
- алюминий
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Регулировка подачи пара
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 200
- Расход при подаче пара, г/мин
- 200
- Объем бака для воды, л
- 1.1
- Длина шланга для пара, м
- 1.95
- Индикация наличия накипи
- 3
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Функция разбрызгивания
- есть
- Дисплей
- нет
- Страна производитель
- Швейцария
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