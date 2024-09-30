Парогенератор LauraStar LIFT
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Код товара: 147930
Производитель: LauraStar
69 990₽
5000
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О товаре
Особенности Гладильная система LauraStar LIFT RED EU:
- Парогенератор LauraStar Lift Red EU можно использовать для обработки одежды в вертикальном и горизонтальном положениях, постельного белья, штор, пледов.
- Устройство с технологией DMS создает сухой мелкодисперсный пар, который эффективно проникает в волокна тканей и удаляет складки, сложные заломы.
- Также происходит устранение неприятных запахов, бактерий и микробов, благодаря чему модель оптимальна для отпаривания детских вещей и игрушек, лежанок для животных.
- Гладкая алюминиевая подошва утюга свободно скользит по поверхности и за счет равномерного нагрева не прилипает к материалам.
- Картриджный фильтр обеспечивает очищение воды, что препятствует образованию накипи на внутренних деталях.
- Шнур имеет специальное плетение, которое предотвращает перекручивание и перегибы.
- Для аккуратного наматывания и хранения провода есть фиксаторы.
- За счет ручки с противоскользящим покрытием можно удобно и надежно держать устройство в процессе эксплуатации.
- О рабочем состоянии парогенератора LauraStar Lift Red EU оповещают индикаторы.
- Корпус из прочного пластика устойчив к внешнему воздействию.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Мощность, Вт
- 2200
- Максимальное давление пара, бар
- 3.5
- Цвет
- красный
- Подошва
- алюминий
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Регулировка подачи пара
- есть
- Расход при подаче пара, г/мин
- 200
- Объем бака для воды, л
- 1.1
- Длина шланга для пара, м
- 1.95
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Дисплей
- нет
- Страна производитель
- Швейцария
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