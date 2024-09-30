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Парогенератор LauraStar LIFT

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Парогенератор LauraStar LIFT
Парогенератор LauraStar LIFT
Парогенератор LauraStar LIFT
Парогенератор LauraStar LIFT
Парогенератор LauraStar LIFT
Парогенератор LauraStar LIFT
Парогенератор LauraStar LIFT
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 147930
Производитель: LauraStar
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

69 990₽
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Парогенератор LauraStar LIFT+EU BLUE SKY
79 990₽
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Парогенератор LauraStar LIFT+ EU ULTIMATE черный
79 990₽
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Парогенератор LauraStar LIFT+ EU ULTIMATE черный
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Парогенератор LauraStar LIFT WHITE EU
69 990₽
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Парогенератор LauraStar LIFT WHITE EU
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Парогенератор LauraStar LIFT+EU PINKY POP
79 990₽
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Парогенератор LauraStar LIFT+EU PINKY POP
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Парогенератор LauraStar LIFT+ SWISS EDITION EU
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Парогенератор LauraStar Lift Xtra Titan
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Парогенератор LauraStar LIFT WHITE EU
Парогенератор LauraStar LIFT WHITE EU
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Парогенератор LauraStar LIFT+ SWISS EDITION EU
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Парогенератор LauraStar Lift Xtra Titan
Парогенератор LauraStar Lift Xtra Titan
69 990₽
О товаре

Особенности Гладильная система LauraStar LIFT RED EU:

  • Парогенератор LauraStar Lift Red EU можно использовать для обработки одежды в вертикальном и горизонтальном положениях, постельного белья, штор, пледов.
  • Устройство с технологией DMS создает сухой мелкодисперсный пар, который эффективно проникает в волокна тканей и удаляет складки, сложные заломы.
  • Также происходит устранение неприятных запахов, бактерий и микробов, благодаря чему модель оптимальна для отпаривания детских вещей и игрушек, лежанок для животных.
  • Гладкая алюминиевая подошва утюга свободно скользит по поверхности и за счет равномерного нагрева не прилипает к материалам.
  • Картриджный фильтр обеспечивает очищение воды, что препятствует образованию накипи на внутренних деталях.
  • Шнур имеет специальное плетение, которое предотвращает перекручивание и перегибы.
  • Для аккуратного наматывания и хранения провода есть фиксаторы.
  • За счет ручки с противоскользящим покрытием можно удобно и надежно держать устройство в процессе эксплуатации.
  • О рабочем состоянии парогенератора LauraStar Lift Red EU оповещают индикаторы.
  • Корпус из прочного пластика устойчив к внешнему воздействию.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Максимальное давление пара, бар
3.5
Цвет
красный
Подошва
алюминий
Постоянная подача пара
есть
Вертикальное отпаривание
есть
Регулировка подачи пара
есть
Расход при подаче пара, г/мин
200
Объем бака для воды, л
1.1
Длина шланга для пара, м
1.95
Долив воды в процессе работы
есть
Дисплей
нет
Страна производитель
Швейцария
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69 990₽
5000
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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