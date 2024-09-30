Парогенератор LauraStar LIFT WHITE EU
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69 990₽
5000
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В магазинах:
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О товаре
Особенности парогенератора LauraStar LIFT WHITE EU:
- Парогенератор Laurastar Lift White оптимален для горизонтального и вертикального разглаживания.
- В комплекте с устройством поставляется утюг с узким носиком, благодаря которому удобно обрабатывать одежду и небольшие предметы гардероба, а также делать «стрелки» на брюках.
- Мощный парогенератор имеет постоянное давление 3,5 бар. Это позволяет с легкостью справиться даже с жесткими складками и слежавшимися тканями. При необходимости пользователь может добавлять воду в резервуар непосредственно во время глаженья, что позволяет работать не прерываясь.
- Парогенератор Laurastar Lift White оснащен системой защиты, которая автоматически отключает устройство при бездействии дольше 10 мин. Это обеспечивает безопасность при эксплуатации.
- Для хранения утюга на корпусе устройства есть специальное отделение, изготовленное из термоустойчивых материалов.
- Благодаря этому собрать систему можно сразу, не дожидаясь полного остывания.
- Функция самоочистки от накипи значительно упрощает уход за устройством.
- Для удобства эксплуатации на корпусе парогенератора есть индикаторы включения, готовности и отсутствия воды в резервуаре.
Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2200
- Максимальное давление пара, бар
- 3.5
- Цвет
- белый
- Подошва
- алюминий
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Регулировка подачи пара
- есть
- Объем бака для воды, л
- 1.1
- Длина шланга для пара, м
- 1.95
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Дисплей
- нет
- Страна производитель
- Швейцария
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Р
Р
Роза
24 февраля 2023
Достоинства
Он идеален в использовании
Недостатки
Никаких
Комментарии
Однозначно советую
Р
Роза
24 февраля 2023
Достоинства
Он идеален в использовании
Недостатки
Никаких
Комментарии
Однозначно советую
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