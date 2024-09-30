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Парогенератор LauraStar LIFT WHITE EU

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Парогенератор LauraStar LIFT WHITE EU
Парогенератор LauraStar LIFT WHITE EU
Парогенератор LauraStar LIFT WHITE EU
Парогенератор LauraStar LIFT WHITE EU
Парогенератор LauraStar LIFT WHITE EU
Парогенератор LauraStar LIFT WHITE EU
Парогенератор LauraStar LIFT WHITE EU
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 143362
Производитель: LauraStar
5
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

69 990₽
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В магазинах:
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Парогенератор LauraStar Lift Xtra Titan
Парогенератор LauraStar Lift Xtra Titan
69 990₽
О товаре

Особенности парогенератора LauraStar LIFT WHITE EU:

  • Парогенератор Laurastar Lift White оптимален для горизонтального и вертикального разглаживания.
  • В комплекте с устройством поставляется утюг с узким носиком, благодаря которому удобно обрабатывать одежду и небольшие предметы гардероба, а также делать «стрелки» на брюках.
  • Мощный парогенератор имеет постоянное давление 3,5 бар. Это позволяет с легкостью справиться даже с жесткими складками и слежавшимися тканями. При необходимости пользователь может добавлять воду в резервуар непосредственно во время глаженья, что позволяет работать не прерываясь.
  • Парогенератор Laurastar Lift White оснащен системой защиты, которая автоматически отключает устройство при бездействии дольше 10 мин. Это обеспечивает безопасность при эксплуатации.
  • Для хранения утюга на корпусе устройства есть специальное отделение, изготовленное из термоустойчивых материалов.
  • Благодаря этому собрать систему можно сразу, не дожидаясь полного остывания.
  • Функция самоочистки от накипи значительно упрощает уход за устройством.
  • Для удобства эксплуатации на корпусе парогенератора есть индикаторы включения, готовности и отсутствия воды в резервуаре.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Максимальное давление пара, бар
3.5
Цвет
белый
Подошва
алюминий
Постоянная подача пара
есть
Вертикальное отпаривание
есть
Регулировка подачи пара
есть
Объем бака для воды, л
1.1
Длина шланга для пара, м
1.95
Долив воды в процессе работы
есть
Дисплей
нет
Страна производитель
Швейцария
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
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2 звезды
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1 звезда
0
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

Р
Р
Роза
24 февраля 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Он идеален в использовании
Недостатки
Никаких
Комментарии
Однозначно советую
Ответить
0 0
Р
Роза
24 февраля 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Он идеален в использовании
Недостатки
Никаких
Комментарии
Однозначно советую
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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69 990₽
5000
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В магазинах:
мало
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