Парогенератор LauraStar LIFT+ EU ULTIMATE черный
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79 990₽
959
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О товаре
Особенности парогенератора LauraStar LIFT+ EU ULTIMATE:
- Парогенератор Laurastar Lift+ Eu Ultimate Black предназначен для разглаживания различных видов ткани.
- Модель оснащена емкостью для воды значительного объема.
- Устройство имеет длинный шланг для подачи пара.
- Благодаря этому можно осуществлять обработку одежды на значительном расстоянии от основания парогенератора.
- Подошва модели изготовлена из качественного алюминия и не повреждает поверхность ткани.
- Для обработки деликатного текстиля в комплекте есть специальная насадка. Модель работает от электросети.
- Модель имеет удобную ручку для перемещения.
- Специальный фильтр в конструкции предотвращает образование накипи.
- Подошва круглой формы комфортна для использования и исключает образование складок.
- При необходимости можно доливать воду в специальный контейнер в процессе эксплуатации.
- Устройство оптимально для вертикального отпаривания одежды на вешалке.
- За счет функции автоотключения предотвращается перегрев модели, а также обеспечивается экономия электроэнергии.
Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2200
- Максимальное давление пара, бар
- 3.5
- Цвет
- черный
- Подошва
- алюминий
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Регулировка подачи пара
- есть
- Расход при подаче пара, г/мин
- 200
- Объем бака для воды, л
- 1.1
- Длина шланга для пара, м
- 1.95
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Функция разбрызгивания
- нет
- Страна производитель
- Португалия
Отзывы 1
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К
К
Керим
10 июля 2024
К
Керим
10 июля 2024
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