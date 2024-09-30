Парогенератор LauraStar LIFT+EU BLUE SKY
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Код товара: 135784
Производитель: LauraStar
79 990₽
959
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Особенности парогенератора LauraStar LIFT+EU:
- Парогенератор LAURASTAR Lift Plus Blue Sky мощностью 2200 Вт подходит как для горизонтального глажения, так и вертикального отпаривания.
- Он оснащен утюгом с закругленной подошвой из шлифованного алюминия, обеспечивающим максимальный комфорт и отличный результат.
- Подача пара под давлением 3,5 бар помогает расправить даже сложные складки и заломы на плотных тканях.
- Кроме того, с его помощью удается устранить различные микробы, бактерии и пылевых клещей.
- В парогенераторе LAURASTAR Lift Plus Blue Sky предусмотрен резервуар объем 1,1 л, о количестве воды в котором или ее отсутствии информирует специальный индикатор.
- Чтобы не прерывать процесс, можно добавлять жидкость непосредственно при отпаривании, что позволяет существенно сэкономить время.
- Для компактного хранения и удобства утюг закрепляется на корпусе модели.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Мощность, Вт
- 2200
- Максимальное давление пара, бар
- 3.5
- Цвет
- голубой
- Подошва
- алюминий
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Регулировка подачи пара
- нет
- Расход при подаче пара, г/мин
- 200
- Объем бака для воды, л
- 1.1
- Длина шланга для пара, м
- 1.95
- Индикация наличия накипи
- есть
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Функция разбрызгивания
- есть
- Дисплей
- нет
- Страна производитель
- Португалия
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