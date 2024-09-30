Парогенератор Braun IS5145BK
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Код товара: 117800
Производитель: Braun
17 990₽
130
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В магазинах:
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О товаре
Парогенератор Braun 12830010-IS5145BK способен заменить даже мощный утюг. Он обладает всеми условиями для того, чтобы сократить время глажки.
- Для этого есть возможность пользоваться увеличенным количеством подачи пара. Не придется тратить время и нервы на складки, их просто не будет.
- Специальная подошва идеально скользит по любой ткани.
- Парогенератор Braun 12830010-IS5145BK отличается от многих аналогов тем, что имеет два уже установленных режима. К ним относится бережное глажение и безопасная температура. При включении первого даже деликатные ткани разглаживаются без повреждений. А если нужно подобрать температуру и подачу пара, то стоит воспользоваться вторым вариантом.
- С парогенератором Braun 12830010-IS5145BK легко обходить большое количество пуговок, молний и карманов. Подошва может поворачиваться на 360 градусов.
- Если нет лишнего времени или не хочется доставать гладильную доску, то вертикальное отпаривание сделает все за вас. При этом пар проникает в каждую часть ткани. Благодаря этому можно одновременно разгладить несколько вещей.
- Уход за парогенератором не является чем-то сложным. Накипь легко удаляется после снятия пробки бойлера и слива воды.
- Для воды предусмотрен резервуар на 2 л. Он не даст процессу глажки прерываться.
- Прибор безопасен. Он быстро и крепко фиксируется на специальной платформе.
- Если вы 10 минут не пользуетесь парогенератором, он автоматически отключится.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Мощность, Вт
- 2400
- Максимальное давление пара, бар
- 6.8
- Цвет
- черный
- Подошва
- EloxalPlus FreeGlide 3D
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Регулировка подачи пара
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 400
- Расход при подаче пара, г/мин
- 120
- Объем бака для воды, л
- 2
- Длина шланга для пара, м
- 1.6
- Экорежим
- есть
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Дисплей
- есть
- Страна производитель
- Китай
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