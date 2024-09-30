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Парогенератор Braun IS5145BK

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Парогенератор Braun IS5145BK
Парогенератор Braun IS5145BK
Парогенератор Braun IS5145BK
Парогенератор Braun IS5145BK
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Код товара: 117800
Производитель: Braun
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

17 990₽
130
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В магазинах:
мало
В магазинах:
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Парогенератор Braun IS5247VI
Парогенератор Braun IS5247VI
20 990₽
О товаре

Парогенератор Braun 12830010-IS5145BK способен заменить даже мощный утюг. Он обладает всеми условиями для того, чтобы сократить время глажки.

  • Для этого есть возможность пользоваться увеличенным количеством подачи пара. Не придется тратить время и нервы на складки, их просто не будет.
  • Специальная подошва идеально скользит по любой ткани.
  • Парогенератор Braun 12830010-IS5145BK отличается от многих аналогов тем, что имеет два уже установленных режима. К ним относится бережное глажение и безопасная температура. При включении первого даже деликатные ткани разглаживаются без повреждений. А если нужно подобрать температуру и подачу пара, то стоит воспользоваться вторым вариантом.
  • С парогенератором Braun 12830010-IS5145BK легко обходить большое количество пуговок, молний и карманов. Подошва может поворачиваться на 360 градусов.
  • Если нет лишнего времени или не хочется доставать гладильную доску, то вертикальное отпаривание сделает все за вас. При этом пар проникает в каждую часть ткани. Благодаря этому можно одновременно разгладить несколько вещей.
  • Уход за парогенератором не является чем-то сложным. Накипь легко удаляется после снятия пробки бойлера и слива воды.
  • Для воды предусмотрен резервуар на 2 л. Он не даст процессу глажки прерываться.
  • Прибор безопасен. Он быстро и крепко фиксируется на специальной платформе.
  • Если вы 10 минут не пользуетесь парогенератором, он автоматически отключится.
Характеристики
Мощность, Вт
2400
Максимальное давление пара, бар
6.8
Цвет
черный
Подошва
EloxalPlus FreeGlide 3D
Постоянная подача пара
есть
Вертикальное отпаривание
есть
Регулировка подачи пара
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
400
Расход при подаче пара, г/мин
120
Объем бака для воды, л
2
Длина шланга для пара, м
1.6
Экорежим
есть
Долив воды в процессе работы
есть
Дисплей
есть
Страна производитель
Китай
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17 990₽
130
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа