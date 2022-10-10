Парогенератор Braun IS 7143
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Код товара: 111159
Производитель: Braun
-20%
В наличии
В наличии
26 450₽
32 950₽
317
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2400
- Максимальное давление пара, бар
- 7
- Цвет
- белый
- Подошва
- Eloxal 3DPlus BackGlide
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Регулировка подачи пара
- нет
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 450
- Расход при подаче пара, г/мин
- 125
- Объем бака для воды, л
- 2
- Длина шланга для пара, м
- 1.73
- Электронное управление
- есть
- Экорежим
- есть
- Индикация наличия накипи
- есть
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Функция разбрызгивания
- нет
- Дисплей
- есть
- Уникальные технологии
- iCare
- Противокапельная система
- есть
- Система защиты от накипи
- есть
- Система самоочистки
- есть
- Вес, кг
- 4.88
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
7
7
79065727282
10 октября 2022
Достоинства
Пользуюсь год. После парогенератора обычный утюг в руки не беру. Одно удовольствие гладить, парить. Не нужно гладить вещи с двух сторон, силы пара хватает чтоб выпрямить одежду даже прогладив с одной стороны
Недостатки
Цена не маленькая
Комментарии
Отличный помощник дома
7
79065727282
10 октября 2022
Достоинства
Пользуюсь год. После парогенератора обычный утюг в руки не беру. Одно удовольствие гладить, парить. Не нужно гладить вещи с двух сторон, силы пара хватает чтоб выпрямить одежду даже прогладив с одной стороны
Недостатки
Цена не маленькая
Комментарии
Отличный помощник дома
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