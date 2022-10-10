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Парогенераторы
Парогенератор Braun IS 7143

Парогенератор Braun IS 7143

1 отзыв
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Парогенератор Braun IS 7143
Парогенератор Braun IS 7143
Парогенератор Braun IS 7143
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 111159
Производитель: Braun
-20%
В наличии
В наличии
26 450₽
32 950₽
317
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Характеристики
Мощность, Вт
2400
Максимальное давление пара, бар
7
Цвет
белый
Подошва
Eloxal 3DPlus BackGlide
Постоянная подача пара
есть
Вертикальное отпаривание
есть
Регулировка подачи пара
нет
Расход при паровом ударе, г/мин
450
Расход при подаче пара, г/мин
125
Объем бака для воды, л
2
Длина шланга для пара, м
1.73
Электронное управление
есть
Экорежим
есть
Индикация наличия накипи
есть
Долив воды в процессе работы
есть
Функция разбрызгивания
нет
Дисплей
есть
Уникальные технологии
iCare
Противокапельная система
есть
Система защиты от накипи
есть
Система самоочистки
есть
Вес, кг
4.88
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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7
7
79065727282
10 октября 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Пользуюсь год. После парогенератора обычный утюг в руки не беру. Одно удовольствие гладить, парить. Не нужно гладить вещи с двух сторон, силы пара хватает чтоб выпрямить одежду даже прогладив с одной стороны
Недостатки
Цена не маленькая
Комментарии
Отличный помощник дома
Ответить
0 0
7
79065727282
10 октября 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Пользуюсь год. После парогенератора обычный утюг в руки не беру. Одно удовольствие гладить, парить. Не нужно гладить вещи с двух сторон, силы пара хватает чтоб выпрямить одежду даже прогладив с одной стороны
Недостатки
Цена не маленькая
Комментарии
Отличный помощник дома
Ответить
0
0
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Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа