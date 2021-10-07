Парогенератор Braun IS 7156 BK CareStyle 7
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Код товара: 109069
Производитель: Braun
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мало
35 990₽
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2400
- Максимальное давление пара, бар
- 7.5
- Цвет
- серебристый, черный
- Подошва
- алюминий (Eloxal 3D Plus)
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Регулировка подачи пара
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 500
- Расход при подаче пара, г/мин
- 125
- Объем бака для воды, л
- 2
- Длина шланга для пара, м
- 1.7
- Электронное управление
- есть
- Экорежим
- есть
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Функция разбрызгивания
- есть
- Дисплей
- есть
- Уникальные технологии
- Ultimate FastClean
- Противокапельная система
- есть
- Система защиты от накипи
- есть
- Система самоочистки
- есть
- Вес, кг
- 5
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Г
Гюльназ
7 октября 2021
есть ли доска в подарок к этому парогенератору?
1
0 0
0
05.ru
08.10.2021 16:16:06
К данной модели парогенератора идет в подарок доска, по акции
Ответить
0 0
Г
Гюльназ
7 октября 2021
Съемный ли резервуар для воды? Парогенератор Braun IS 7156 BK CareStyle 7 и есть ли доска в подарок?
1
0 0
0
05.ru
08.10.2021 16:16:51
К данной модели парогенератора идет в подарок доска, по акции. Резервуар съемный.
0 0
Г
Гюльназ
7 октября 2021
есть ли доска в подарок к этому парогенератору?
1
0
0