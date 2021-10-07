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Парогенераторы
Парогенератор Braun IS 7156 BK CareStyle 7

Парогенератор Braun IS 7156 BK CareStyle 7

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Парогенератор Braun IS 7156 BK CareStyle 7
Парогенератор Braun IS 7156 BK CareStyle 7
Парогенератор Braun IS 7156 BK CareStyle 7
Парогенератор Braun IS 7156 BK CareStyle 7
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 109069
Производитель: Braun
мало
мало
35 990₽
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Характеристики
Мощность, Вт
2400
Максимальное давление пара, бар
7.5
Цвет
серебристый, черный
Подошва
алюминий (Eloxal 3D Plus)
Постоянная подача пара
есть
Вертикальное отпаривание
есть
Регулировка подачи пара
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
500
Расход при подаче пара, г/мин
125
Объем бака для воды, л
2
Длина шланга для пара, м
1.7
Электронное управление
есть
Экорежим
есть
Долив воды в процессе работы
есть
Функция разбрызгивания
есть
Дисплей
есть
Уникальные технологии
Ultimate FastClean
Противокапельная система
есть
Система защиты от накипи
есть
Система самоочистки
есть
Вес, кг
5
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Вопросы и ответы
Г
Гюльназ
7 октября 2021
есть ли доска в подарок к этому парогенератору?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
08.10.2021 16:16:06
К данной модели парогенератора идет в подарок доска, по акции
Ответить
0 0
Г
Гюльназ
7 октября 2021
Съемный ли резервуар для воды? Парогенератор Braun IS 7156 BK CareStyle 7 и есть ли доска в подарок?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
08.10.2021 16:16:51
К данной модели парогенератора идет в подарок доска, по акции. Резервуар съемный.
Ответить
0 0
Г
Гюльназ
7 октября 2021
есть ли доска в подарок к этому парогенератору?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
мало
мало
35 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа