Парогенератор Braun IS7155 WH
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Код товара: 103118
Производитель: Braun
В наличии
В наличии
33 950₽
38 990₽
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2400
- Максимальное давление пара, бар
- 7.5
- Цвет
- серебристый
- Подошва
- Eloxal 3DPlus BackGlide
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Регулировка подачи пара
- нет
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 500
- Расход при подаче пара, г/мин
- 125
- Объем бака для воды, л
- 2
- Длина шланга для пара, м
- 1.73
- Электронное управление
- есть
- Экорежим
- есть
- Индикация наличия накипи
- есть
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Функция разбрызгивания
- нет
- Дисплей
- есть
- Уникальные технологии
- Ultimate FastClean
- Противокапельная система
- есть
- Система защиты от накипи
- нет
- Система самоочистки
- есть
- Вес, кг
- 4.9
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
М
Мирзоева Рабият Ширазутдиновна
24 января 2021
Система защиты от накипи пишите что нет это точно? Потому что в других магазинах именно на такую модель пишут что есть. И какой период гарантии на товар?
1
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0
05.ru
27.07.2021 12:32:44
Здравствуйте! Системы нет Гарантия на товар годовая
Ответить
0 0
М
Мирзоева Рабият Ширазутдиновна
24 января 2021
Система защиты от накипи пишите что нет это точно? Потому что в других магазинах именно на такую модель пишут что есть. И какой период гарантии на товар?
1
0
0