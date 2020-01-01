Отпариватель Philips GC440/20 StyleTouch Pure
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Код товара: 96676
Производитель: Philips
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мало
5 490₽
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Характеристики
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- Конструкция
- ручной
- Бак для воды, л
- 0.2
- Мощность, Вт
- 1500
- Время нагрева воды, сек
- 60
- Горизонтальное отпаривание
- есть
- Защита от накипи
- есть
- Максимальная подача пара, г/мин
- 30
- Длина шнура, м
- 2
- Дополнительная информация
- долив воды во время работы
- Вес, кг
- 0.9
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