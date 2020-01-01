Отпариватель Philips GC362/80 Steam&Go
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Код товара: 94086
Производитель: Philips
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мало
6 990₽
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Характеристики
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- Конструкция
- ручной
- Бак для воды, л
- 0.07
- Цвет
- коричневый, черный
- Мощность, Вт
- 1300
- Температура пара, °С
- 98
- Материал корпуса
- пластик
- Съемный резервуар для воды
- есть
- Время нагрева воды, сек
- 60
- Горизонтальное отпаривание
- есть
- Автоматическое отключение
- нет
- Отключение при недостатке воды
- есть
- Максимальная подача пара, г/мин
- 24
- Длина шнура, м
- 2.5
- Дополнительная информация
- защитная рукавица, долив воды во время работы
- Вес, кг
- 1
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