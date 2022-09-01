Отпариватель напольный MIE Deluxe оранжевый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 87402
Производитель: MIE
мало
мало
17 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Конструкция
- напольный
- Бак для воды, л
- 2.5
- Мощность, Вт
- 2600
- Температура пара, °С
- 145
- Материал корпуса
- пластик
- Съемный резервуар для воды
- есть
- Время работы, мин
- 80
- Время нагрева воды, сек
- 45
- Регулировка подачи пара
- есть
- Телескопическая стойка
- есть
- Защита от накипи
- есть
- Отключение при недостатке воды
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Максимальная подача пара, г/мин
- 85
- Длина шнура, м
- 1.7
- Намотка сетевого шнура
- автоматическая
- Паровой шланг, м
- 1.65
- Дополнительная информация
- тефлоновая варежка; досочка из термостойкого пластика; футляр для аксессуаров, вешалка
- Цвет
- оранжевый, черный
- Вес, кг
- 5
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Отпариватель MIE Deluxe
17 990₽
Отпариватель MIE Magic Style белый
15 990₽
Отпариватель Philips GC552/40 ComfortTouch
16 190₽
239
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-14%
Отпариватель LauraStar IGGI Intense Red
19 990₽
22 990₽
Отпариватель Tefal Pro Style Care IT8440E0
18 990₽
-15%
Отпариватель вертикальный Tefal Pro Style Care IT8460E0
17 950₽
20 890₽
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Г
Гость 63
1 сентября 2022
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста чьё производство и подходит ли данный отпариватель для отпаривания тюль и шторов?
2
0 0
0
05.ru
03.09.2022 17:04:02
Здравствуйте! Производство- Китай, подходит для отпаривания штор и тюля
Ответить
0 0
Г
Гость 69
02.11.2022 15:51:11
Гость 63, Добрый день! Производитель- Китай. Подойдет для для отпаривания тюли и штор
0 0
Г
Гость 63
1 сентября 2022
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста чьё производство и подходит ли данный отпариватель для отпаривания тюль и шторов?
2
0
0