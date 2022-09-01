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Отпариватели
Отпариватель напольный MIE Deluxe оранжевый

Отпариватель напольный MIE Deluxe оранжевый

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Отпариватель напольный MIE Deluxe оранжевый
Отпариватель напольный MIE Deluxe оранжевый
Отпариватель напольный MIE Deluxe оранжевый
Отпариватель напольный MIE Deluxe оранжевый
Отпариватель напольный MIE Deluxe оранжевый
Отпариватель напольный MIE Deluxe оранжевый
Отпариватель напольный MIE Deluxe оранжевый
Отпариватель напольный MIE Deluxe оранжевый
Отпариватель напольный MIE Deluxe оранжевый
Отпариватель напольный MIE Deluxe оранжевый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 87402
Производитель: MIE
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17 990₽
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Характеристики
Конструкция
напольный
Бак для воды, л
2.5
Мощность, Вт
2600
Температура пара, °С
145
Материал корпуса
пластик
Съемный резервуар для воды
есть
Время работы, мин
80
Время нагрева воды, сек
45
Регулировка подачи пара
есть
Телескопическая стойка
есть
Защита от накипи
есть
Отключение при недостатке воды
есть
Противокапельная система
есть
Максимальная подача пара, г/мин
85
Длина шнура, м
1.7
Намотка сетевого шнура
автоматическая
Паровой шланг, м
1.65
Дополнительная информация
тефлоновая варежка; досочка из термостойкого пластика; футляр для аксессуаров, вешалка
Цвет
оранжевый, черный
Вес, кг
5
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Вопросы и ответы
Г
Гость 63
1 сентября 2022
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста чьё производство и подходит ли данный отпариватель для отпаривания тюль и шторов?
2 Ответить
0 0
0
05.ru
03.09.2022 17:04:02
Здравствуйте! Производство- Китай, подходит для отпаривания штор и тюля
Ответить
0 0
Г
Гость 69
02.11.2022 15:51:11
Гость 63, Добрый день! Производитель- Китай. Подойдет для для отпаривания тюли и штор
Ответить
0 0
Г
Гость 63
1 сентября 2022
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста чьё производство и подходит ли данный отпариватель для отпаривания тюль и шторов?
2 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
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мало
мало
17 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа