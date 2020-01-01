Отпариватель Philips GC552/40 ComfortTouch
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Код товара: 78539
Производитель: Philips
31 декабря
31 декабря
16 190₽
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Характеристики
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- Конструкция
- напольный
- Бак для воды, л
- 1.8
- Мощность, Вт
- 1800
- Съемный резервуар для воды
- есть
- Время нагрева воды, сек
- 60
- Горизонтальное отпаривание
- есть
- Регулировка подачи пара
- есть
- Телескопическая стойка
- есть
- Защита от накипи
- есть
- Отключение при недостатке воды
- есть
- Максимальная подача пара, г/мин
- 35
- Длина шнура, м
- 1.6
- Паровой шланг, м
- 1.3
- Дополнительная информация
- 3 режима подачи пара; отделение для шнура; возможность долива; удлиненная доска StyleBoard; технология FlexHead; замок Hang&Lock для вешалки; подходит для любых тканей, допускающих глажение; силиконовый шланг подачи пара; в комплекте: складная вешалка для одежды, рукавица для дополнительной защиты, регулируемая стационарная вешалка
- Цвет
- розовый
- Вес, кг
- 4.18
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