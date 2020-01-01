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Отпариватели
Отпариватель Kitfort КТ-913

Отпариватель Kitfort КТ-913

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Отпариватель Kitfort КТ-913
Отпариватель Kitfort КТ-913
Отпариватель Kitfort КТ-913
Отпариватель Kitfort КТ-913
Отпариватель Kitfort КТ-913
Отпариватель Kitfort КТ-913
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 77007
Производитель: Kitfort
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8 290₽
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Характеристики
Конструкция
напольный
Бак для воды, л
1.3
Мощность, Вт
2000
Температура пара, °С
130
Материал корпуса
пластик
Съемный резервуар для воды
есть
Время работы, мин
40
Время нагрева воды, сек
60
Регулировка подачи пара
есть
Телескопическая стойка
есть
Автоматическое отключение
нет
Максимальная подача пара, г/мин
35
Длина шнура, м
1.9
Паровой шланг, м
1.7
Дополнительная информация
варежка, вешалка
Цвет
золотой
Вес, кг
5.1
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В избранное
мало
мало
8 290₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа