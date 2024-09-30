Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927
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15 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Конструкция
- напольный
- Бак для воды, л
- 1.2
- Цвет
- серый, черный
- Мощность, Вт
- 2100
- Температура пара, °С
- 140
- Время нагрева воды, сек
- 50
- Максимальная подача пара, г/мин
- 35
- Длина шнура, м
- 1.8
- Паровой шланг, м
- 1.28
- Дополнительная информация
- гладильная доска с механизмом наклона, колодка для воротничка, насадка для деликатных тканей, варежка
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