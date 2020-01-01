Вертикальный отпариватель для одежды Philips GC524
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Код товара: 74041
Производитель: Philips
В наличии
В наличии
8 750₽
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Характеристики
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- Конструкция
- напольный
- Бак для воды, л
- 1.6
- Мощность, Вт
- 1600
- Съемный резервуар для воды
- есть
- Время нагрева воды, сек
- 60
- Регулировка подачи пара
- есть
- Телескопическая стойка
- есть
- Защита от накипи
- есть
- Максимальная подача пара, г/мин
- 32
- Дополнительная информация
- вешалка для одежды, рукавица для дополнительной защиты, опора
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