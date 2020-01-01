Отпариватель Philips GC351/20
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Код товара: 70736
Производитель: Philips
В наличии
В наличии
3 880₽
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Характеристики
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- Конструкция
- ручной
- Бак для воды, л
- 0.07
- Мощность, Вт
- 1000
- Температура пара, °С
- 98
- Материал корпуса
- пластик
- Съемный резервуар для воды
- есть
- Время нагрева воды, сек
- 60
- Регулировка подачи пара
- нет
- Телескопическая стойка
- нет
- Автоматическое отключение
- нет
- Максимальная подача пара, г/мин
- 20
- Длина шнура, м
- 2.5
- Дополнительная информация
- рукавица для дополнительной защиты, долив во время работы
- Цвет
- синий, белый
- Вес, кг
- 0.72
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