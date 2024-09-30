Отпариватель Kitfort KT-915 белый
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10 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Конструкция
- напольный
- Бак для воды, л
- 1.6
- Цвет
- розовый, белый
- Мощность, Вт
- 2000
- Максимальное давление пара, бар
- 1.5
- Температура пара, °С
- 130
- Материал корпуса
- пластик
- Время работы, мин
- 45
- Максимальная подача пара, г/мин
- 35
- Длина шнура, м
- 1.6
- Паровой шланг, м
- 1.5
- Особенности
- регулировка подачи пара
- Дополнительные функции
- горизонтальное отпаривание
- Особенности конструкции
- автоматическая намотка сетевого шнура, съемный резервуар для воды, телескопическая стойка
- Насадки
- щетка
- Дополнительная информация
- варежка, вешалка; мощность бойлера: 1580 Вт; мощность подогревателя в утюжке: 420 Вт
Отзывы 1
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7
7
79285241990
14 августа 2023
Достоинства
Отпариватель очень хороший.. цена приемлемая.. очень довольна покупкой.. разглаживает одежду хорошо
7
79285241990
14 августа 2023
Достоинства
Отпариватель очень хороший.. цена приемлемая.. очень довольна покупкой.. разглаживает одежду хорошо
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