Отпариватель MIE Creative
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Код товара: 46705
Производитель: MIE
11 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Отпариватель MIE Creative
- Напольный отпариватель MIE Creative имеет конструкцию, которая способствует удобству использования.
- Прибор имеет 3 режима отпаривания, для установки которых вам не придется даже нагибаться: управление режимами производится с помощью педали, расположенной у основания корпуса устройства.
- Пользоваться отпаривателем просто: для размещения одежды и других изделий из ткани используется телескопическая стойка, которую венчает вешалка, имеющая складную конструкцию.
- Отпариватель MIE Creative характеризуется мощностью, равной 2350 Вт. Этот показатель обеспечивает высокую эффективность работы модели даже с сильно измятой тканью.
- В комплектацию отпаривателя входят защитная варежка, зажимы для юбок или брюк, сумочка для хранения аксессуаров, универсальная насадка-распылитель, насадка с мелковорсистой подушечкой, насадка для отпаривания стрелок на брюках, насадка-щетка для сбора шерсти и ворсинок, а также приспособление для отпаривания воротника, манжет и карманов.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Конструкция
- напольный
- Бак для воды, л
- 2
- Цвет
- серый, белый
- Мощность, Вт
- 2350
- Температура пара, °С
- 100
- Время работы, мин
- 50
- Время нагрева воды, сек
- 45
- Максимальная подача пара, г/мин
- 85
- Страна производитель
- Китай
- Дополнительная информация
- сумочка для аксессуаров
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