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Отпариватели
Отпариватель MIE Magic Style белый

Отпариватель MIE Magic Style белый

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Отпариватель MIE Magic Style белый
Отпариватель MIE Magic Style белый
Отпариватель MIE Magic Style белый
Отпариватель MIE Magic Style белый
Отпариватель MIE Magic Style белый
Отпариватель MIE Magic Style белый
Отпариватель MIE Magic Style белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 46703
Производитель: MIE
В наличии
В наличии
15 990₽
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Характеристики
Конструкция
напольный
Бак для воды, л
1.7
Мощность, Вт
2250
Температура пара, °С
98
Съемный резервуар для воды
есть
Время работы, мин
50
Время нагрева воды, сек
45
Регулировка подачи пара
есть
Телескопическая стойка
есть
Автоматическое отключение
есть
Противокапельная система
есть
Максимальная подача пара, г/мин
85
Длина шнура, м
1.8
Намотка сетевого шнура
автоматическая
Паровой шланг, м
1.85
Дополнительная информация
мощность утюжка - 500 Вт; футляр для аксессуаров, термоварежка, приспособление для отпаривания воротника, досочка из термостойкого пластика, вешалка с велюровым напылением, сумка MIE
Цвет
белый
Вес, кг
8
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В наличии
В наличии
15 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа