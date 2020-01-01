Отпариватель MIE Magic Style белый
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Код товара: 46703
Производитель: MIE
В наличии
В наличии
15 990₽
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Характеристики
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- Конструкция
- напольный
- Бак для воды, л
- 1.7
- Мощность, Вт
- 2250
- Температура пара, °С
- 98
- Съемный резервуар для воды
- есть
- Время работы, мин
- 50
- Время нагрева воды, сек
- 45
- Регулировка подачи пара
- есть
- Телескопическая стойка
- есть
- Автоматическое отключение
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Максимальная подача пара, г/мин
- 85
- Длина шнура, м
- 1.8
- Намотка сетевого шнура
- автоматическая
- Паровой шланг, м
- 1.85
- Дополнительная информация
- мощность утюжка - 500 Вт; футляр для аксессуаров, термоварежка, приспособление для отпаривания воротника, досочка из термостойкого пластика, вешалка с велюровым напылением, сумка MIE
- Цвет
- белый
- Вес, кг
- 8
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