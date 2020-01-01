Отпариватель MIE Deluxe
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Код товара: 24244
Производитель: MIE
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17 990₽
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О товаре
отпариватель, мощность 2600 Вт, время нагрева воды 45 сек, объем 2.5 л
Характеристики
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- Конструкция
- напольный
- Бак для воды, л
- 2.5
- Мощность, Вт
- 2600
- Температура пара, °С
- 145
- Материал корпуса
- пластик
- Съемный резервуар для воды
- есть
- Время работы, мин
- 80
- Время нагрева воды, сек
- 45
- Регулировка подачи пара
- есть
- Телескопическая стойка
- есть
- Защита от накипи
- есть
- Отключение при недостатке воды
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Максимальная подача пара, г/мин
- 85
- Длина шнура, м
- 1.7
- Намотка сетевого шнура
- автоматическая
- Паровой шланг, м
- 1.65
- Дополнительная информация
- тефлоновая варежка; досочка из термостойкого пластика; футляр для аксессуаров, вешалка
- Цвет
- белый
- Вес, кг
- 5
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