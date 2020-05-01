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Отпариватель Tefal DT8230E1
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Код товара: 188908
Производитель: Tefal
6 990₽
7 990₽
83
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Характеристики
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- Бак для воды, л
- 0.19
- Мощность, Вт
- 2000
- Время работы, мин
- 10
- Длина шнура, м
- 2.6
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