Отпариватель Tefal IT2461E0

О товаре

Отпариватель Tefal Pro Style One IT2461E0

Если вы не любите пользоваться утюгом и гладильной доской, то на помощь придёт вертикальный отпариватель Tefal Pro Style One IT2461EO. Лёгкий и удобный, он в считаные мгновения устранит даже самые стойкие заломы на одежде изо льна и других сильно мнущихся тканей.

БЫСТРО И ПРОСТО. Налейте в резервуар воды, нажмите на выключатель, и уже через 45 секунд устройство будет готово к использованию. Переведите регулятор в верхнее или нижнее положение, чтобы, соответственно, повысить или уменьшить мощность подачи пара.

ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА. Широкая подошва из легко нагревающегося металла позволит быстро разгладить даже длинное платье и такие текстильные изделия, как шторы и скатерти. Заострённый носик насадки без труда проникнет в труднодоступные места, например, между пуговицами. Располагайте пиджаки и рубашки на вешалке, для брюк и юбок же есть специальные зажимы.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. Ёмкость вмещает 1,5 литра воды, так что отпаривать можно непрерывно в течение 40 минут. Но ничто не мешает использовать устройство для быстрого освежения одежды перед выходом. Важно, что под воздействием высокой температуры происходит не только разглаживание материала, но и его дезинфекция.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ. Если вдруг вода закончится, то прибор выключится автоматически. Снова наполните резервуар и продолжайте использование отпаривателя. Для защиты рук в комплекте есть термостойкая перчатка.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ. Благодаря расширяющемуся книзу основанию модель очень устойчива. А телескопическая штанга делает хранение максимально компактным.