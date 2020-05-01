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Отпариватель Tefal IT2461E0
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Отпариватель Tefal Pro Style One IT2461E0
Если вы не любите пользоваться утюгом и гладильной доской, то на помощь придёт вертикальный отпариватель Tefal Pro Style One IT2461EO. Лёгкий и удобный, он в считаные мгновения устранит даже самые стойкие заломы на одежде изо льна и других сильно мнущихся тканей.
БЫСТРО И ПРОСТО. Налейте в резервуар воды, нажмите на выключатель, и уже через 45 секунд устройство будет готово к использованию. Переведите регулятор в верхнее или нижнее положение, чтобы, соответственно, повысить или уменьшить мощность подачи пара.
ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА. Широкая подошва из легко нагревающегося металла позволит быстро разгладить даже длинное платье и такие текстильные изделия, как шторы и скатерти. Заострённый носик насадки без труда проникнет в труднодоступные места, например, между пуговицами. Располагайте пиджаки и рубашки на вешалке, для брюк и юбок же есть специальные зажимы.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. Ёмкость вмещает 1,5 литра воды, так что отпаривать можно непрерывно в течение 40 минут. Но ничто не мешает использовать устройство для быстрого освежения одежды перед выходом. Важно, что под воздействием высокой температуры происходит не только разглаживание материала, но и его дезинфекция.
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ. Если вдруг вода закончится, то прибор выключится автоматически. Снова наполните резервуар и продолжайте использование отпаривателя. Для защиты рук в комплекте есть термостойкая перчатка.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ. Благодаря расширяющемуся книзу основанию модель очень устойчива. А телескопическая штанга делает хранение максимально компактным.
- Бак для воды, л
- 1.5
- Мощность, Вт
- 1800
- Время работы, мин
- 40
- Длина шнура, м
- 2.6
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