Отпариватель Kitfort КТ-984-1

Комментарии

Стильный, мощный, удобный. Очень хорошо и быстро отпаривает. Нагревается тоже быстро. Довольно большой резервуар для воды, который легко открывается и закрывается, что является большим плюсом. Половину объема воды хватило на детский пуховик и взрослую безрукавку. Сенсорная кнопка вкл/выкл и два режима пара. Отличное качество и низкая цена. В общем, покупкой очень довольна и могу смело рекомендовать друзьям