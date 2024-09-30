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Отпариватель Kitfort КТ-984-1

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Отпариватель Kitfort КТ-984-1
Отпариватель Kitfort КТ-984-1
Отпариватель Kitfort КТ-984-1
Отпариватель Kitfort КТ-984-1
Отпариватель Kitfort КТ-984-1
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
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Код товара: 159088
Производитель: Kitfort
5
2 отзыва
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

2 590₽
2 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Отпариватель Kitfort КТ-984-3
2 590₽
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Отпариватель Kitfort КТ-984-3
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Отпариватель Kitfort КТ-984-4
2 590₽
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Отпариватель Kitfort КТ-984-4
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Отпариватель BRAYER BR4125
2 990₽
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Отпариватель BRAYER BR4125
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Отпариватель Philips STH1010/10
2 350₽
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Отпариватель BRAYER BR4122
2 390₽
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Отпариватель BQ SG1007H
2 250₽
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Отпариватель BQ SG1007H
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Отпариватель Manya GSH-1611
2 790₽
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Отпариватель Manya GSH-1611
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Отпариватель Manya GSH-1611
2 790₽
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Отпариватель Kitfort КТ-984-3
Отпариватель Kitfort КТ-984-3
2 590₽
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Отпариватель Kitfort КТ-984-4
Отпариватель Kitfort КТ-984-4
2 590₽
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Отпариватель BRAYER BR4125
Отпариватель BRAYER BR4125
2 990₽
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Отпариватель Philips STH1010/10
Отпариватель Philips STH1010/10
2 350₽
28
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Отпариватель BRAYER BR4122
Отпариватель BRAYER BR4122
2 390₽
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Отпариватель BQ SG1007H
Отпариватель BQ SG1007H
2 250₽
Характеристики
Конструкция
ручной
Бак для воды, л
0.25
Цвет
фиолетовый, белый
Мощность, Вт
1600
Максимальное давление пара, бар
1
Материал корпуса
пластик
Время работы, мин
5
Время нагрева воды, сек
40
Максимальная подача пара, г/мин
28
Длина шнура, м
1.8
Дополнительная информация
Комплектация 1. Отпариватель с установленным резервуаром — 1 шт. 2. Ворсовая насадка — 1 шт. 3. Тканевая насадка — 1 шт. 4. Руководство по эксплуатации — 1 шт. 5. Гарантийный талон — 1 шт. 6. Коллекционный магнит — 1 шт.* *опционально
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Отзывы 2
5
2 отзыва
Общий рейтинг
2 отзыва
5
5 звезд
2
4 звезды
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3 звезды
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2 звезды
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7
7
79887773833
18 ноября 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Достоинств достаточно много
Недостатки
Не обнаружено
Комментарии
Стильный, мощный, удобный. Очень хорошо и быстро отпаривает. Нагревается тоже быстро. Довольно большой резервуар для воды, который легко открывается и закрывается, что является большим плюсом. Половину объема воды хватило на детский пуховик и взрослую безрукавку. Сенсорная кнопка вкл/выкл и два режима пара. Отличное качество и низкая цена. В общем, покупкой очень довольна и могу смело рекомендовать друзьям
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А
А
Альбина
25 октября 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Пар идёт большим потоком, за счет чего быстро отглаживается одежда, моментально разогреваете вода
Недостатки
Небольшой резервуар для воды
Комментарии
Хороший отпариватель. Быстро и эффективно разглаживается вещь паром, который идёт большим потолком. Воды в резервуаре хватает на один предмет одежды. Удобно и не тяжело держать. Советую к приобретению )
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0 0
7
79887773833
18 ноября 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Достоинств достаточно много
Недостатки
Не обнаружено
Комментарии
Стильный, мощный, удобный. Очень хорошо и быстро отпаривает. Нагревается тоже быстро. Довольно большой резервуар для воды, который легко открывается и закрывается, что является большим плюсом. Половину объема воды хватило на детский пуховик и взрослую безрукавку. Сенсорная кнопка вкл/выкл и два режима пара. Отличное качество и низкая цена. В общем, покупкой очень довольна и могу смело рекомендовать друзьям
Ответить
0
0
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2 590₽
2 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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