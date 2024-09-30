Отпариватель Kitfort КТ-984-1
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Код товара: 159088
Производитель: Kitfort
2 590₽
2 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Конструкция
- ручной
- Бак для воды, л
- 0.25
- Цвет
- фиолетовый, белый
- Мощность, Вт
- 1600
- Максимальное давление пара, бар
- 1
- Материал корпуса
- пластик
- Время работы, мин
- 5
- Время нагрева воды, сек
- 40
- Максимальная подача пара, г/мин
- 28
- Длина шнура, м
- 1.8
- Дополнительная информация
- Комплектация 1. Отпариватель с установленным резервуаром — 1 шт. 2. Ворсовая насадка — 1 шт. 3. Тканевая насадка — 1 шт. 4. Руководство по эксплуатации — 1 шт. 5. Гарантийный талон — 1 шт. 6. Коллекционный магнит — 1 шт.* *опционально
Отзывы 2
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7
7
79887773833
18 ноября 2022
Достоинства
Достоинств достаточно много
Недостатки
Не обнаружено
Комментарии
Стильный, мощный, удобный. Очень хорошо и быстро отпаривает. Нагревается тоже быстро. Довольно большой резервуар для воды, который легко открывается и закрывается, что является большим плюсом. Половину объема воды хватило на детский пуховик и взрослую безрукавку. Сенсорная кнопка вкл/выкл и два режима пара. Отличное качество и низкая цена. В общем, покупкой очень довольна и могу смело рекомендовать друзьям
А
А
Альбина
25 октября 2022
Достоинства
Пар идёт большим потоком, за счет чего быстро отглаживается одежда, моментально разогреваете вода
Недостатки
Небольшой резервуар для воды
Комментарии
Хороший отпариватель. Быстро и эффективно разглаживается вещь паром, который идёт большим потолком. Воды в резервуаре хватает на один предмет одежды. Удобно и не тяжело держать. Советую к приобретению )
7
79887773833
18 ноября 2022
Достоинства
Достоинств достаточно много
Недостатки
Не обнаружено
Комментарии
Стильный, мощный, удобный. Очень хорошо и быстро отпаривает. Нагревается тоже быстро. Довольно большой резервуар для воды, который легко открывается и закрывается, что является большим плюсом. Половину объема воды хватило на детский пуховик и взрослую безрукавку. Сенсорная кнопка вкл/выкл и два режима пара. Отличное качество и низкая цена. В общем, покупкой очень довольна и могу смело рекомендовать друзьям
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