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Отпариватель LauraStar IGGI Pure White

Laurastar IGGI – гигиенический ручной парогенератор, который станет вашим идеальным компаньоном в путешествиях и рабочих поездках. Благодаря стильному и продуманному дизайну модель даже была награждена двумя престижными премиями, а именно Red Dot Award и iF Awards.

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯТЬ? Прибор позволит вам быстро разгладить складки на одежде из различных типов тканей, в том числе и деликатных, и освежить слежавшиеся в течение тёплого сезона куртки и пальто. Кроме того, устройство эффективно дезинфицирует вещи: например, подушки, детские игрушки, мотоциклетные шлемы, очки, ключи, дверные ручки и многое другое.

ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ. Портативный бытовой помощник производит сухой мелкодисперсный пар, уничтожающий большинство известных вирусов, бактерий и аллергенов. За счёт своих физических свойств данная субстанция не делает предметы гардероба сырыми, и вам не придётся ждать, пока они высохнут.

ПЛЮСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Модель снабжена резервуаром для воды с верхним доливом. Для лёгкого наполнения ёмкости в комплекте предусмотрена специальная мерная бутылка. Дополнительно в наборе вы найдёте защитную рукавицу и чехол для хранения и переноски.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Подавайте пар нажатием на удобный рычаг. При этом параметры мощности и температуры будут регулироваться в автоматическом режиме. Для вашей безопасности спусковой крючок можно заблокировать. А во избежание перегрева прибор самостоятельно отключится через некоторое время бездействия.

ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ ХЛОПОТ. Внешнюю поверхность корпуса следует протирать мягкой салфеткой по мере загрязнения. Поломку из-за скопления минеральных отложений позволит избежать функция самоочистки.