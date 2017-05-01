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Отпариватель LauraStar IGGI Pure White

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Отпариватель LauraStar IGGI Pure White
Отпариватель LauraStar IGGI Pure White
Отпариватель LauraStar IGGI Pure White
Отпариватель LauraStar IGGI Pure White
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 156898
Производитель: LauraStar
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26 990₽
149
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8 100₽

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Отпариватель LauraStar IGGI Intense Red
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Отпариватель LauraStar IGGI Intense Red
Отпариватель LauraStar IGGI Intense Red
26 990₽
299
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Отпариватель Tefal IXEO+ QT1511E0 3 в 1
Отпариватель Tefal IXEO+ QT1511E0 3 в 1
24 990₽
О товаре

Отпариватель LauraStar IGGI Pure White

Laurastar IGGI – гигиенический ручной парогенератор, который станет вашим идеальным компаньоном в путешествиях и рабочих поездках. Благодаря стильному и продуманному дизайну модель даже была награждена двумя престижными премиями, а именно Red Dot Award и iF Awards.

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯТЬ?   Прибор позволит вам быстро разгладить складки на одежде из различных типов тканей, в том числе и деликатных, и освежить слежавшиеся в течение тёплого сезона куртки и пальто. Кроме того, устройство эффективно дезинфицирует вещи: например, подушки, детские игрушки, мотоциклетные шлемы, очки, ключи, дверные ручки и многое другое.

ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ.   Портативный бытовой помощник производит сухой мелкодисперсный пар, уничтожающий большинство известных вирусов, бактерий и аллергенов. За счёт своих физических свойств данная субстанция не делает предметы гардероба сырыми, и вам не придётся ждать, пока они высохнут.

ПЛЮСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ.   Модель снабжена резервуаром для воды с верхним доливом. Для лёгкого наполнения ёмкости в комплекте предусмотрена специальная мерная бутылка. Дополнительно в наборе вы найдёте защитную рукавицу и чехол для хранения и переноски.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ.   Подавайте пар нажатием на удобный рычаг. При этом параметры мощности и температуры будут регулироваться в автоматическом режиме. Для вашей безопасности спусковой крючок можно заблокировать. А во избежание перегрева прибор самостоятельно отключится через некоторое время бездействия.

ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ ХЛОПОТ.   Внешнюю поверхность корпуса следует протирать мягкой салфеткой по мере загрязнения. Поломку из-за скопления минеральных отложений позволит избежать функция самоочистки.

Характеристики
Бак для воды, л
0.8
Мощность, Вт
850
Максимальное давление пара, бар
3.9
Длина шнура, м
1.8
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В избранное
26 990₽
149
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 8 100 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?