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Отпариватель Philips STH3000/20

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Отпариватель Philips STH3000/20
Отпариватель Philips STH3000/20
Отпариватель Philips STH3000/20
Отпариватель Philips STH3000/20
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 149446
Производитель: Philips
нет отзывов
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2 990₽
35
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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3 290₽
О товаре

Отпариватель ручной Philips STH3000 с футуристичным дизайном корпуса и симпатичной синей расцветкой позволит в два счета привести одежду в порядок. За счет компактных размеров этот прибор сможет стать вашим неизменным спутником в любой поездке, чтобы вы всегда выглядели опрятно.

Ручной отпариватель Philips STH3000 оснащен миниатюрным баком, вмещающим в себя 100 мл воды. Такого объема хватает аж на час непрерывной работы прибора. Подошва утюжка выполнена из термостойкой пластмассы с идеально гладкой поверхностью, что обеспечивает деликатную обработку ткани без риска оставить на ней затяжки.

Складная конструкция делает устройство еще более компактным, что особенно актуально при его хранении. Функционирует модель от электросети, к которой она подключается при помощи 2-метрового кабеля.

Характеристики
Конструкция
ручной
Бак для воды, л
0.1
Цвет
синий
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Время нагрева воды, сек
30
Максимальная подача пара, г/мин
20
Длина шнура, м
2
Особенности конструкции
съемный резервуар для воды
Дополнительная информация
подходит для всех тканей, допускающих глажение; индикатор отпаривания; складной; пластиковая подошва; чехол в комплекте
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2 990₽
35
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа