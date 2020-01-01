Отпариватель Philips STH3000/20

О товаре

Отпариватель ручной Philips STH3000 с футуристичным дизайном корпуса и симпатичной синей расцветкой позволит в два счета привести одежду в порядок. За счет компактных размеров этот прибор сможет стать вашим неизменным спутником в любой поездке, чтобы вы всегда выглядели опрятно.

Ручной отпариватель Philips STH3000 оснащен миниатюрным баком, вмещающим в себя 100 мл воды. Такого объема хватает аж на час непрерывной работы прибора. Подошва утюжка выполнена из термостойкой пластмассы с идеально гладкой поверхностью, что обеспечивает деликатную обработку ткани без риска оставить на ней затяжки.

Складная конструкция делает устройство еще более компактным, что особенно актуально при его хранении. Функционирует модель от электросети, к которой она подключается при помощи 2-метрового кабеля.