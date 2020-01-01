Отпариватель Philips STH3000/20
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Отпариватель ручной Philips STH3000 с футуристичным дизайном корпуса и симпатичной синей расцветкой позволит в два счета привести одежду в порядок. За счет компактных размеров этот прибор сможет стать вашим неизменным спутником в любой поездке, чтобы вы всегда выглядели опрятно.
Ручной отпариватель Philips STH3000 оснащен миниатюрным баком, вмещающим в себя 100 мл воды. Такого объема хватает аж на час непрерывной работы прибора. Подошва утюжка выполнена из термостойкой пластмассы с идеально гладкой поверхностью, что обеспечивает деликатную обработку ткани без риска оставить на ней затяжки.
Складная конструкция делает устройство еще более компактным, что особенно актуально при его хранении. Функционирует модель от электросети, к которой она подключается при помощи 2-метрового кабеля.
- Конструкция
- ручной
- Бак для воды, л
- 0.1
- Цвет
- синий
- Мощность, Вт
- 1000
- Материал корпуса
- пластик
- Время нагрева воды, сек
- 30
- Максимальная подача пара, г/мин
- 20
- Длина шнура, м
- 2
- Особенности конструкции
- съемный резервуар для воды
- Дополнительная информация
- подходит для всех тканей, допускающих глажение; индикатор отпаривания; складной; пластиковая подошва; чехол в комплекте
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