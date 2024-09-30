Отпариватель Kitfort КТ-975
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Код товара: 132211
Производитель: Kitfort
8 590₽
103
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Характеристики
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- Конструкция
- напольный
- Бак для воды, л
- 1.5
- Цвет
- серый
- Мощность, Вт
- 1580
- Максимальное давление пара, бар
- 1
- Температура пара, °С
- 100
- Материал корпуса
- пластик
- Время нагрева воды, сек
- 40
- Максимальная высота телескопической стойки, см
- 164
- Максимальная подача пара, г/мин
- 30
- Длина шнура, м
- 1.7
- Паровой шланг, м
- 1.2
- Особенности
- регулировка подачи пара
- Дополнительные функции
- горизонтальное отпаривание
- Особенности конструкции
- съемный резервуар для воды, телескопическая стойка
- Насадки
- утюг, щетка
- Дополнительная информация
- защитная варежка; гладильная доска с механизмом наклона (фиксированные положения 45°, 90° и 180°); крючок для вешалки; 5 режимов подачи пара
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