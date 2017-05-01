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Отпариватель Tefal IT2440E0
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Код товара: 128889
Производитель: Tefal
11 990₽
143
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Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Бак для воды, л
- 1.5
- Мощность, Вт
- 1800
- Время работы, мин
- 40
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