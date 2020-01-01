Отпариватель Kitfort КТ-941
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5 490₽
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Характеристики
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- Конструкция
- напольный
- Бак для воды, л
- 1.2
- Цвет
- фиолетовый
- Мощность, Вт
- 1580
- Температура пара, °С
- 100
- Материал корпуса
- пластик
- Съемный резервуар для воды
- есть
- Время нагрева воды, сек
- 60
- Регулировка подачи пара
- есть
- Телескопическая стойка
- есть
- Максимальная подача пара, г/мин
- 38
- Длина шнура, м
- 1.7
- Паровой шланг, м
- 1.3
- Дополнительная информация
- складная вешалка, защитная варежка
- Вес, кг
- 3.8
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