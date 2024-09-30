Минимойка Karcher K 5 Compact
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Код товара: 26207
Производитель: Karcher
34 990₽
419
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О товаре
Особенности минимойки Karcher K 5 Compact:
- Минимойка Karcher K 5 Compact EU New (1.630-750.0) отличается высокой производительностью - до 500 л/ч.
- Имеет двигатель мощностью 2100 Вт с системой водяного охлаждения, защищающей устройство от перегрева во время работы.
- Ударопрочный корпус минимойки выполнен из пластика. Конструкция легко собирается и разбирается, компактная при хранении.
- Удобство эксплуатации и обширную площадь работы обеспечивает телескопическая ручка, сетевой шнур и водяной шланг длиной 8 м.
- Удобный пистолет с эргономичной рукоятью и возможностью регулировки режимов подачи воды обеспечивает комфорт использования.
- Благодаря встроенным системам фильтрации и всасывания можно осуществлять забор воды из любого источника: водопровод, ведро, пруд.
- Для получения оптимального результата предусмотрена возможность работы с моющим средством. Для этого состав наливается в специальный бачок, который затем подключается к пистолету.
- Для защиты Karcher K 5 Compact EU New от выхода из строя устройство оснащено встроенной защитой от перегрева.
Характеристики
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- Тип
- электрическая сетевая
- Материал корпуса насоса
- алюминий
- Напряжение сети
- 220–230 В
- Потребляемая мощность, кВт•ч
- 2.1
- Мощность бензинового двигателя, л. с.
- 2.86
- Максимальное давление, бар
- 145
- Минимальное давление, бар
- 20
- Производительность, л/ч
- 500
- Материал поршней
- металл
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 100
10 июля 2022
Здравствуйте какой лучше выбрать для мойки ковра и диванов ?
1
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0
05.ru
12.07.2022 16:37:21
Здравствуйте! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
Г
Гость 100
10 июля 2022
Здравствуйте какой лучше выбрать для мойки ковра и диванов ?
1
0
0