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Минимойка Karcher K 5 Compact

Наведите на фотографию для увеличения
Минимойка Karcher K 5 Compact
Минимойка Karcher K 5 Compact
Минимойка Karcher K 5 Compact
Минимойка Karcher K 5 Compact
Минимойка Karcher K 5 Compact
Минимойка Karcher K 5 Compact
Минимойка Karcher K 5 Compact
Минимойка Karcher K 5 Compact
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 26207
Производитель: Karcher
нет отзывов
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

34 990₽
419
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В магазинах:
мало
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О товаре

Особенности минимойки Karcher K 5 Compact:

  • Минимойка Karcher K 5 Compact EU New (1.630-750.0) отличается высокой производительностью - до 500 л/ч.
  • Имеет двигатель мощностью 2100 Вт с системой водяного охлаждения, защищающей устройство от перегрева во время работы.
  • Ударопрочный корпус минимойки выполнен из пластика. Конструкция легко собирается и разбирается, компактная при хранении.
  • Удобство эксплуатации и обширную площадь работы обеспечивает телескопическая ручка, сетевой шнур и водяной шланг длиной 8 м.
  • Удобный пистолет с эргономичной рукоятью и возможностью регулировки режимов подачи воды обеспечивает комфорт использования.
  • Благодаря встроенным системам фильтрации и всасывания можно осуществлять забор воды из любого источника: водопровод, ведро, пруд.
  • Для получения оптимального результата предусмотрена возможность работы с моющим средством. Для этого состав наливается в специальный бачок, который затем подключается к пистолету.
  • Для защиты Karcher K 5 Compact EU New от выхода из строя устройство оснащено встроенной защитой от перегрева.
Характеристики
Тип
электрическая сетевая
Материал корпуса насоса
алюминий
Напряжение сети
220–230 В
Потребляемая мощность, кВт•ч
2.1
Мощность бензинового двигателя, л. с.
2.86
Максимальное давление, бар
145
Минимальное давление, бар
20
Производительность, л/ч
500
Материал поршней
металл
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Вопросы и ответы
Г
Гость 100
10 июля 2022
Здравствуйте какой лучше выбрать для мойки ковра и диванов ?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
12.07.2022 16:37:21
Здравствуйте! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
Г
Гость 100
10 июля 2022
Здравствуйте какой лучше выбрать для мойки ковра и диванов ?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
34 990₽
419
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа