Минимойка Karcher K 4 Compact
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Минимойка Керхер K 4 Compact с двигателем водяного охлаждения идеально подходит для периодичного использования и удаления небольших загрязнений.
Аппарат идеален для садовых ограждений, велосипедов или небольших транспортных средств.
Минимойка компактная, но мощная. Ее удобно транспортировать благодаря двум ручкам, одна из которых телескопическая. Аппарат высокого давления также очень легко хранить. Комплект состоит из пистолета с системой Quick Connect , 6-ти метрового шланга высокого давления трубки Vario Power с возможностью регулировки и грязевой фрезы.
Также в мойке интегрирован фильтр тонкой очистки воды.
- Тип
- электрическая сетевая
- Материал корпуса насоса
- пластик
- Напряжение сети
- 220–230 В
- Потребляемая мощность, кВт•ч
- 1.8
- Мощность бензинового двигателя, л. с.
- 2.45
- Максимальное давление, бар
- 130
- Минимальное давление, бар
- 20
- Производительность, л/ч
- 420
- Материал поршней
- металл
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