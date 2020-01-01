Утюг Philips GC4902/20 Azur
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Код товара: 85919
Производитель: Philips
В наличии
В наличии
9 990₽
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2800
- Материал подошвы
- титан
- Подошва
- SteamGlide
- Паровой удар
- есть
- Постоянная подача пара
- есть
- Регулировка подачи пара
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 220
- Расход при подаче пара, г/мин
- 50
- Противокапельная система
- есть
- Функция разбрызгивания
- есть
- Беспроводное использование
- нет
- Цвет
- синий, белый
- Автоматическое отключение
- есть
- Защита от накипи
- есть
- Вес, кг
- 1.67
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