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Утюги
Утюг Braun SI 3041 GR

Утюг Braun SI 3041 GR

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Утюг Braun SI 3041 GR
Утюг Braun SI 3041 GR
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Код товара: 83251
Производитель: Braun
31 декабря
31 декабря
3 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Мощность, Вт
2350
Материал подошвы
керамика
Подошва
керамика (FreeGlide 3D SuperCeramic)
Паровой удар
есть
Постоянная подача пара
есть
Регулировка подачи пара
есть
Система самоочистки
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
150
Расход при подаче пара, г/мин
50
Вертикальное отпаривание
есть
Противокапельная система
есть
Функция разбрызгивания
есть
Беспроводное использование
нет
Объeм резервуара для воды, мл
270
Дополнительные функции
функция разбрызгивания, система самоочистки, регулировка подачи пара, постоянная подача пара, паровой удар
Цвет
голубой, белый
Автоматическое отключение
нет
Защита от накипи
есть
Особенности
шаровое крепление шнура, желобок для пуговиц
Вес, кг
1.05
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31 декабря
31 декабря
3 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа