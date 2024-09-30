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Утюг Philips GC4564/20

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Утюг Philips GC4564/20
Утюг Philips GC4564/20
Утюг Philips GC4564/20
Утюг Philips GC4564/20
Утюг Philips GC4564/20
Утюг Philips GC4564/20
Утюг Philips GC4564/20
Утюг Philips GC4564/20
Утюг Philips GC4564/20
Утюг Philips GC4564/20
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
1 отзыв
1
вопрос
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Код товара: 81824
Производитель: Philips
1 отзыв
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

8 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре

Особенности утюга Philips GC4564/20 Azur:

  • Утюг Philips Azur GC4564/20 с мощностью 2600 Вт быстро нагревается и обеспечивает тщательное разглаживание складок.
  • Подошва SteamGlide Advanced отличается гладким скольжением и устойчивостью к царапинам.
  • Противокапельная система предотвращает появление водяных пятен и разводов.
  • Особая конструкция обеспечивает расщепление частиц накипи, после чего они собираются в съемном контейнере и удаляются из него.
  • При нахождении в одном положении Philips Azur GC4564/20 автоматически отключается – через 30 секунд в горизонтальном и через 8 минут в вертикальном, что гарантирует повышение безопасности в эксплуатации.
Характеристики
Мощность, Вт
2600
Материал подошвы
титан
Цвет
голубой
Подошва
SteamGlide Advanced
Вертикальное отпаривание
есть
Противокапельная система
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
240
Расход при подаче пара, г/мин
50
Беспроводное использование
нет
Объeм резервуара для воды, мл
300
Дополнительные функции
паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, сигнал автоотключения, функция разбрызгивания
Страна производитель
Индонезия
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Вопросы и ответы
7
79285847074
18 сентября 2023
Добрый день! Гарантия какая?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
18.09.2023 20:45:45
Добрый день! 1 год
Ответить
0 0
7
79285847074
18 сентября 2023
Добрый день! Гарантия какая?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
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8 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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