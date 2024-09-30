Утюг Philips GC4564/20
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8 990₽
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В магазинах:
мало
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О товаре
Особенности утюга Philips GC4564/20 Azur:
- Утюг Philips Azur GC4564/20 с мощностью 2600 Вт быстро нагревается и обеспечивает тщательное разглаживание складок.
- Подошва SteamGlide Advanced отличается гладким скольжением и устойчивостью к царапинам.
- Противокапельная система предотвращает появление водяных пятен и разводов.
- Особая конструкция обеспечивает расщепление частиц накипи, после чего они собираются в съемном контейнере и удаляются из него.
- При нахождении в одном положении Philips Azur GC4564/20 автоматически отключается – через 30 секунд в горизонтальном и через 8 минут в вертикальном, что гарантирует повышение безопасности в эксплуатации.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Мощность, Вт
- 2600
- Материал подошвы
- титан
- Цвет
- голубой
- Подошва
- SteamGlide Advanced
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 240
- Расход при подаче пара, г/мин
- 50
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 300
- Дополнительные функции
- паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, сигнал автоотключения, функция разбрызгивания
- Страна производитель
- Индонезия
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Вопросы и ответы
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7
79285847074
18 сентября 2023
Добрый день! Гарантия какая?
1
0 0
0
05.ru
18.09.2023 20:45:45
Добрый день! 1 год
Ответить
0 0
7
79285847074
18 сентября 2023
Добрый день! Гарантия какая?
1
0
0