Утюг Philips GC4533/37 Azur
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 80261
Производитель: Philips
мало
мало
6 390₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Мощность, Вт
- 2400
- Материал подошвы
- керамика
- Подошва
- SteamGlide
- Паровой удар
- есть
- Постоянная подача пара
- есть
- Регулировка подачи пара
- есть
- Система самоочистки
- есть
- Возможность сухого глажения
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 190
- Расход при подаче пара, г/мин
- 45
- Противокапельная система
- есть
- Функция разбрызгивания
- есть
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 300
- Дополнительные функции
- функция разбрызгивания, регулировка подачи пара, постоянная подача пара, паровой удар
- Цвет
- розовый, фиолетовый
- Автоматическое отключение
- нет
- Защита от накипи
- есть
- Особенности
- шаровое крепление шнура
- Вес, кг
- 1.55
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.