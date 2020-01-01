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Утюги
Утюг Philips GC4535/20 Azur

Утюг Philips GC4535/20 Azur

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Утюг Philips GC4535/20 Azur
Утюг Philips GC4535/20 Azur
Утюг Philips GC4535/20 Azur
Утюг Philips GC4535/20 Azur
Утюг Philips GC4535/20 Azur
Утюг Philips GC4535/20 Azur
Утюг Philips GC4535/20 Azur
Утюг Philips GC4535/20 Azur
Утюг Philips GC4535/20 Azur
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 77900
Производитель: Philips
В наличии
В наличии
6 990₽
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Характеристики
Мощность, Вт
2400
Материал подошвы
керамика
Подошва
SteamGlide
Паровой удар
есть
Постоянная подача пара
есть
Регулировка подачи пара
есть
Система самоочистки
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
190
Расход при подаче пара, г/мин
45
Противокапельная система
есть
Функция разбрызгивания
есть
Беспроводное использование
нет
Объeм резервуара для воды, мл
300
Дополнительные функции
функция разбрызгивания, регулировка подачи пара, постоянная подача пара, паровой удар
Цвет
синий
Автоматическое отключение
нет
Защита от накипи
есть
Особенности
шаровое крепление шнура
Вес, кг
1.55
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В наличии
В наличии
6 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа