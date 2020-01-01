Утюг Braun SI 7042
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Код товара: 70680
Производитель: Braun
В наличии
В наличии
6 790₽
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2400
- Материал подошвы
- антипригарное покрытие
- Подошва
- Eloxal
- Цвет
- голубой, белый
- Паровой удар
- есть
- Постоянная подача пара
- есть
- Регулировка подачи пара
- нет
- Система самоочистки
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 220
- Расход при подаче пара, г/мин
- 50
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Функция разбрызгивания
- есть
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 300
- Дополнительные функции
- функция разбрызгивания, регулировка подачи пара, постоянная подача пара, паровой удар
- Автоматическое отключение
- есть
- Защита от накипи
- есть
- Особенности
- шаровое крепление шнура
- Вес, кг
- 1.5
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