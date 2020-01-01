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Утюги
Утюг Vitek VT-1215

Утюг Vitek VT-1215

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Утюг Vitek VT-1215
Утюг Vitek VT-1215
Утюг Vitek VT-1215
Утюг Vitek VT-1215
Утюг Vitek VT-1215
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 63921
Производитель: Vitek
31 декабря
31 декабря
2 390₽
Доставка по
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    от 2 до 5 дней

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О товаре
мощность 2400 Вт, материал подошвы: керамика, постоянный пар, паровой удар (140 г/мин), вертикальное отпаривание, автоматическое отключение
Характеристики
Мощность, Вт
2400
Материал подошвы
керамика
Подошва
Ceramic UltraCare
Паровой удар
есть
Постоянная подача пара
есть
Регулировка подачи пара
нет
Система самоочистки
есть
Возможность сухого глажения
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
140
Расход при подаче пара, г/мин
20
Вертикальное отпаривание
есть
Противокапельная система
есть
Функция разбрызгивания
есть
Беспроводное использование
нет
Объeм резервуара для воды, мл
320
Дополнительные функции
сухая глажка, функция разбрызгивания, система самоочистки, сигнал автоотключения, регулировка подачи пара, постоянная подача пара, паровой удар
Цвет
красный, белый
Автоматическое отключение
есть
Защита от накипи
есть
Особенности
шаровое крепление шнура, желобок для пуговиц
Вес, кг
1.5
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31 декабря
31 декабря
2 390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа