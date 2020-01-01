Утюг Braun TexStyle 3 320
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Код товара: 58412
Производитель: Braun
мало
мало
4 490₽
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О товаре
мощность 2000 Вт, материал подошвы: керамика, постоянный пар (до 25 г/мин), паровой удар (100 г/мин), вертикальное отпаривание
Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2000
- Материал подошвы
- керамика
- Подошва
- керамика
- Паровой удар
- есть
- Постоянная подача пара
- есть
- Регулировка подачи пара
- нет
- Система самоочистки
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 100
- Расход при подаче пара, г/мин
- 25
- Противокапельная система
- есть
- Функция разбрызгивания
- есть
- Объeм резервуара для воды, мл
- 280
- Автоматическое отключение
- нет
- Защита от накипи
- есть
- Вес, кг
- 1.1
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