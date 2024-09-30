Утюг Philips DST7012/70
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7 390₽
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В магазинах:
В наличии
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О товаре
Особенности утюга Philips DST 7012/70:
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Мощность, Вт
- 2600
- Материал подошвы
- нержавеющая сталь
- Цвет
- зеленый
- Подошва
- SteamGlide Plus
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 220
- Расход при подаче пара, г/мин
- 50
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 0.3
- Дополнительные функции
- защита от накипи, паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, функция разбрызгивания
- Страна производитель
- Индонезия
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