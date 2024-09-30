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Утюг Philips DST7012/70

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Утюг Philips DST7012/70
Утюг Philips DST7012/70
Фото товара
Фото товара
1 отзыв
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Код товара: 50844
Производитель: Philips
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

7 390₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре

Особенности утюга Philips DST 7012/70:

  • Утюг оборудован подошвой SteamGlide Plus с антипригарным покрытием, которое отличается плавным скольжением и не провоцирует появления блестящих следов на одежде.
  • Паровой удар со скоростью 220 г/мин способствует быстрому устранению заломов и складок.
  • Режим вертикального отпаривания придется как нельзя кстати для придания эстетичного вида тюлю и шторам.
  • Утюг обладает противокапельной системой, не допускающей проливания воды из 0.3-литрового резервуара.
  • Тонкий край позволяет подошве разутюживать ткань между пуговицами.
  • Шаровое крепление препятствует скручиванию 2-метрового сетевого шнура.
  • Механический переключатель служит для выбора температуры.
    • Характеристики
    Мощность, Вт
    2600
    Материал подошвы
    нержавеющая сталь
    Цвет
    зеленый
    Подошва
    SteamGlide Plus
    Вертикальное отпаривание
    есть
    Противокапельная система
    есть
    Расход при паровом ударе, г/мин
    220
    Расход при подаче пара, г/мин
    50
    Беспроводное использование
    нет
    Объeм резервуара для воды, мл
    0.3
    Дополнительные функции
    защита от накипи, паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, функция разбрызгивания
    Страна производитель
    Индонезия
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    7 390₽
    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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