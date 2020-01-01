Утюг Philips GC 3581/30

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Бытовая техника
Техника для дома
Утюги
Утюг Philips GC 3581/30

Утюг Philips GC 3581/30

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Утюг Philips GC 3581/30
Утюг Philips GC 3581/30
Утюг Philips GC 3581/30
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 34568
Производитель: Philips
мало
мало
5 290₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Мощность, Вт
2400
Материал подошвы
керамика
Подошва
керамика (EasyFlow)
Паровой удар
есть
Постоянная подача пара
есть
Регулировка подачи пара
есть
Система самоочистки
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
170
Расход при подаче пара, г/мин
40
Противокапельная система
есть
Функция разбрызгивания
есть
Беспроводное использование
нет
Объeм резервуара для воды, мл
400
Цвет
белый, розовый, фиолетовый
Автоматическое отключение
нет
Защита от накипи
есть
Вес, кг
1.2
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Braun TexStyle TS535TP
5 980₽
Утюг Braun TexStyle TS535TP
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Braun TexStyle TS715
4 990₽
Утюг Braun TexStyle TS715
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Braun TS375A
4 590₽
Утюг Braun TS375A
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Braun TexStyle TS745
5 950₽
10 990₽
Утюг Braun TexStyle TS745
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Braun TS725A
6 290₽
Утюг Braun TS725A
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Braun TexStyle TS545S
4 590₽
Утюг Braun TexStyle TS545S
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Braun TexStyle 3 320
4 490₽
Утюг Braun TexStyle 3 320
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Braun TS705A
5 850₽
Утюг Braun TS705A
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Philips GC 3925/30
5 490₽
Утюг Philips GC 3925/30
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Braun SI 3054 GY
4 390₽
Утюг Braun SI 3054 GY
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Braun SI3055BK
4 490₽
Утюг Braun SI3055BK
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Braun SI 3030 PU
4 590₽
Утюг Braun SI 3030 PU
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Tefal FV5718E0
4 950₽
Утюг Tefal FV5718E0
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Philips DST6001/20
4 650₽
Утюг Philips DST6001/20
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Philips PerfectCare GC3915
5 990₽
Утюг Philips PerfectCare GC3915
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Philips DST5030/20
4 990₽
Утюг Philips DST5030/20
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Tefal FV6810 Ultragliss Plus
6 290₽
Утюг Tefal FV6810 Ultragliss Plus
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Tefal FV3951
5 690₽
Утюг Tefal FV3951
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Philips DST5031/30
5 990₽
Утюг Philips DST5031/30
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Philips DST6002\30
4 990₽
Утюг Philips DST6002\30
Утюг Braun TexStyle TS535TP
Утюг Braun TexStyle TS535TP
5 980₽
Утюг Braun TexStyle TS715
Утюг Braun TexStyle TS715
4 990₽
Утюг Braun TS375A
Утюг Braun TS375A
4 590₽
-46%
Утюг Braun TexStyle TS745
Утюг Braun TexStyle TS745
5 950₽
10 990₽
Утюг Braun TS725A
Утюг Braun TS725A
6 290₽
Утюг Braun TexStyle TS545S
Утюг Braun TexStyle TS545S
4 590₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
5 290₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа