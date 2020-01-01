Утюг Braun TexStyle TS355A
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Код товара: 19141
Производитель: Braun
31 декабря
31 декабря
3 390₽
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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О товаре
2000 Вт, автоотключение
Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2000
- Материал подошвы
- керамика
- Подошва
- Ceramic Sole
- Паровой удар
- есть
- Постоянная подача пара
- есть
- Регулировка подачи пара
- есть
- Система самоочистки
- нет
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 100
- Расход при подаче пара, г/мин
- 25
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Противокапельная система
- нет
- Функция разбрызгивания
- есть
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 300
- Дополнительные функции
- функция разбрызгивания, система самоочистки, регулировка подачи пара, постоянная подача пара, паровой удар
- Цвет
- синий, белый
- Автоматическое отключение
- есть
- Защита от накипи
- есть
- Особенности
- шаровое крепление шнура, желобок для пуговиц
- Вес, кг
- 1.2
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