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Утюг Philips DST3010/30
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-22%
4 690₽
5 990₽
52
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О товаре
Утюг Philips DST3010/30 фиолетового цвета обеспечивает удобный и качественный уход за вещами. Гладкая керамическая подошва обеспечивая плавное и безопасное скольжение по тканям разной плотности, устойчива к пригоранию и проста в уходе.
Утюг Philips DST3010/30 имеет удобный носик заостренной формы, который облегчает работу в труднодоступных местах. Функция очистки накипи позволяет использовать водопроводную воду.
Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2000
- Материал подошвы
- керамика
- Расход при подаче пара, г/мин
- 30
- Дополнительные функции
- защита от накипи, паровой удар, функция разбрызгивания
- Длина сетевого шнура, м
- 1.9
Отзывы 1
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Э
Э
Эльвира
16 июня 2023
Достоинства
Заказала утюг. Очень быстро доставили. Очень понравился. Покупкой довольна
Комментарии
Данная модель участвовала в акциях, кешбэк так и не начислили(бонусами на карту магазина)
Э
Эльвира
16 июня 2023
Достоинства
Заказала утюг. Очень быстро доставили. Очень понравился. Покупкой довольна
Комментарии
Данная модель участвовала в акциях, кешбэк так и не начислили(бонусами на карту магазина)
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