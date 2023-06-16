Утюг Philips DST3010/30

Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
AcerMSIAsusXiaomiApple
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
PhilipsXiaomiSamsungSonyLGAleus
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
SonyAppleNintendoXbox
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxPhilipsDyson
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Philips
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Квадрокоптеры
Устройства виртуальной реальности
Подарочные сертификаты
Книги
Конструкторы
3D принтеры
SonyAppleXiaomi
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Кресла
Уход за одеждой и бельем
Посуда
Умный дом
Освещение
Инструменты
Товары для отдыха
Мусорные ведра
Сумки
Фурнитура для мебели
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
Apple
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Утюг Philips DST3010/30

Наведите на фотографию для увеличения
Утюг Philips DST3010/30
Утюг Philips DST3010/30
Утюг Philips DST3010/30
Утюг Philips DST3010/30
Утюг Philips DST3010/30
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 184199
Производитель: Philips
5
1 отзыв
спросить
-22%
4 690₽
5 990₽
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 1 410 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 3 до 5 дней

Нашли дешевле?
Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI3041GR
3 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 200₽

в рассрочку

Утюг Braun SI3041GR
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI3054GY
4 490₽
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 350₽

в рассрочку

Утюг Braun SI3054GY
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI3055BK
4 290₽
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 290₽

в рассрочку

Утюг Braun SI3055BK
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
42
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI 3042VI
3 990₽
4 490₽
42
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 200₽

в рассрочку

Утюг Braun SI 3042VI
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Philips DST5010/10
3 990₽
5 490₽
1 200₽

в рассрочку

Утюг Philips DST5010/10
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Tefal FV5715E0
4 990₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 500₽

в рассрочку

Утюг Tefal FV5715E0
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI5017GR
4 990₽
6 490₽
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 500₽

в рассрочку

Утюг Braun SI5017GR
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Tefal FV2836E0
3 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 200₽

в рассрочку

Утюг Tefal FV2836E0
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
63
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Rowenta DW4308D1
5 290₽
6 490₽
63
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 590₽

в рассрочку

Утюг Rowenta DW4308D1
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Tefal FV2838E0
3 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 200₽

в рассрочку

Утюг Tefal FV2838E0
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun FI3194BK
4 490₽
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 350₽

в рассрочку

Утюг Braun FI3194BK
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips DST5020/26
5 490₽
6 490₽
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 650₽

в рассрочку

Утюг Philips DST5020/26
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI5016YL
5 490₽
6 490₽
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 650₽

в рассрочку

Утюг Braun SI5016YL
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
38
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI3043GR
3 990₽
4 390₽
38
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 200₽

в рассрочку

Утюг Braun SI3043GR
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
37
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI5277GR
4 990₽
5 490₽
37
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 500₽

в рассрочку

Утюг Braun SI5277GR
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Braun SI5256BL
4 490₽
5 990₽
1 350₽

в рассрочку

Утюг Braun SI5256BL
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Tefal FV2835
3 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 200₽

в рассрочку

Утюг Tefal FV2835
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Tefal FV2846E0
3 990₽
4 490₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 200₽

в рассрочку

Утюг Tefal FV2846E0
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Tefal FV2867E0
4 990₽
5 990₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 500₽

в рассрочку

Утюг Tefal FV2867E0
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI3050BL
4 990₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 500₽

в рассрочку

Утюг Braun SI3050BL
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI3041GR
Утюг Braun SI3041GR
3 990₽
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI3054GY
Утюг Braun SI3054GY
4 490₽
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI3055BK
Утюг Braun SI3055BK
4 290₽
42
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
12%
Утюг Braun SI 3042VI
Утюг Braun SI 3042VI
3 990₽
4 490₽
28%
Утюг Philips DST5010/10
Утюг Philips DST5010/10
3 990₽
5 490₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Tefal FV5715E0
Утюг Tefal FV5715E0
4 990₽
О товаре

Утюг Philips DST3010/30 фиолетового цвета обеспечивает удобный и качественный уход за вещами. Гладкая керамическая подошва обеспечивая плавное и безопасное скольжение по тканям разной плотности, устойчива к пригоранию и проста в уходе.

Утюг Philips DST3010/30 имеет удобный носик заостренной формы, который облегчает работу в труднодоступных местах. Функция очистки накипи позволяет использовать водопроводную воду. 

Характеристики
Мощность, Вт
2000
Материал подошвы
керамика
Расход при подаче пара, г/мин
30
Дополнительные функции
защита от накипи, паровой удар, функция разбрызгивания
Длина сетевого шнура, м
1.9
Посмотреть все характеристики
Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Оставьте отзыв о товаре

Поделитесь своими впечатлениями о товаре

Э
Э
Эльвира
16 июня 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Заказала утюг. Очень быстро доставили. Очень понравился. Покупкой довольна
Комментарии
Данная модель участвовала в акциях, кешбэк так и не начислили(бонусами на карту магазина)
Ответить
0 0
Э
Эльвира
16 июня 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Заказала утюг. Очень быстро доставили. Очень понравился. Покупкой довольна
Комментарии
Данная модель участвовала в акциях, кешбэк так и не начислили(бонусами на карту магазина)
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
-22%
4 690₽
5 990₽
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 1 410 ₽