О товаре

Утюг Philips DST3010/30 фиолетового цвета обеспечивает удобный и качественный уход за вещами. Гладкая керамическая подошва обеспечивая плавное и безопасное скольжение по тканям разной плотности, устойчива к пригоранию и проста в уходе.

Утюг Philips DST3010/30 имеет удобный носик заостренной формы, который облегчает работу в труднодоступных местах. Функция очистки накипи позволяет использовать водопроводную воду.