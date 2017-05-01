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Утюг Braun SI1040GR
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Утюг Braun SI1040GR приятно удивит хозяек наличием подошвы Super Ceramic, обеспечивающей невероятно легкое и быстрое скольжение по различным типам тканей. После сушки на одежде появились множественные заломы и непокорные складки? Не время отчаиваться! Воспользуйтесь функцией мощного парового удара, которая справится с их устранением буквально в мгновение ока.
- Утюг Braun SI1040GR поддерживает функцию вертикального отпаривания, незаменимую для разглаживания одежды прямо на вешалках.
- Для локального увлажнения необходимых участков предусмотрен режим разбрызгивания.
- Производитель позаботился о комфорте хозяек, уменьшив толщину одного из краев платформы – это необходимо для того, чтобы она беспрепятственно проникала к труднодоступным участкам.
- Встроенная система очистки обеспечит своевременное устранение посторонних отложений, тем самым предупреждая вероятность забивания внутренних элементов.
- Несмотря на впечатляющий функционал, модель удивит вас значительно уменьшенным весом, добавляющим еще больше удобства в процессе регулярного использования.
- Мощность, Вт
- 2000
- Материал подошвы
- керамика
- Расход при подаче пара, г/мин
- 25
- Дополнительные функции
- защита от накипи, паровой удар, система самоочистки, функция разбрызгивания
- Длина сетевого шнура, м
- 1.9
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