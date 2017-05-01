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Утюг Braun SI1040GR

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Утюг Braun SI1040GR
Утюг Braun SI1040GR
Утюг Braun SI1040GR
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 183324
Производитель: Braun
нет отзывов
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2 990₽
35
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Утюг Braun SI3030PU
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Утюг Braun FI3124PU
Утюг Braun FI3124PU
3 450₽
О товаре

Утюг Braun SI1040GR приятно удивит хозяек наличием подошвы Super Ceramic, обеспечивающей невероятно легкое и быстрое скольжение по различным типам тканей. После сушки на одежде появились множественные заломы и непокорные складки? Не время отчаиваться! Воспользуйтесь функцией мощного парового удара, которая справится с их устранением буквально в мгновение ока.

  • Утюг Braun SI1040GR поддерживает функцию вертикального отпаривания, незаменимую для разглаживания одежды прямо на вешалках.
  • Для локального увлажнения необходимых участков предусмотрен режим разбрызгивания.
  • Производитель позаботился о комфорте хозяек, уменьшив толщину одного из краев платформы – это необходимо для того, чтобы она беспрепятственно проникала к труднодоступным участкам.
  • Встроенная система очистки обеспечит своевременное устранение посторонних отложений, тем самым предупреждая вероятность забивания внутренних элементов.
  • Несмотря на впечатляющий функционал, модель удивит вас значительно уменьшенным весом, добавляющим еще больше удобства в процессе регулярного использования.
Характеристики
Мощность, Вт
2000
Материал подошвы
керамика
Расход при подаче пара, г/мин
25
Дополнительные функции
защита от накипи, паровой удар, система самоочистки, функция разбрызгивания
Длина сетевого шнура, м
1.9
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Самовывоз

бесплатно,

в 3 магазинах

бесплатно,

в 3 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

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