О товаре

Утюг Braun SI7149WB с алюминиевой подошвой EloxalPlus FreeGlide 3D обеспечивает легкое скольжение по ткани и комфортную глажку вещей.

Благодаря мощности 2900 Вт она нагревается до 35 секунд.

Система постоянной подачи пара помогает устранять сложные складки.

Система контроля температуры позволяет с помощью поворотного механизма настраивать нагрев от 80 до 200°.

Ручка с прорезиненным покрытием гарантирует удобное удержание и управление Braun SI7149WB.

Противокапельная система предотвращает появление мокрых капель и следов во время глажки.

Через 30 секунд в режиме бездействия срабатывает защитная функция автоотключения, которая повышает безопасность в эксплуатации прибора.