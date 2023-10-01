Утюг Braun SI7149WB

Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
AcerMSIAsusXiaomiApple
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
PhilipsXiaomiSamsungSonyLGAleus
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
SonyAppleNintendoXbox
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxPhilipsDyson
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Philips
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Квадрокоптеры
Устройства виртуальной реальности
Подарочные сертификаты
Книги
Конструкторы
3D принтеры
SonyAppleXiaomi
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Кресла
Уход за одеждой и бельем
Посуда
Умный дом
Освещение
Инструменты
Товары для отдыха
Мусорные ведра
Сумки
Фурнитура для мебели
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
Apple
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Утюг Braun SI7149WB

Наведите на фотографию для увеличения
Утюг Braun SI7149WB
Утюг Braun SI7149WB
Утюг Braun SI7149WB
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
1
вопрос
В сравнение
В избранное
Код товара: 182000
Производитель: Braun
5
1 отзыв
1
вопрос
6 690₽
7 690₽
80
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 2 010 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 6 магазинах

бесплатно,

в 6 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?
Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Philips DST7012/70
6 490₽
7 990₽
1 950₽

в рассрочку

Утюг Philips DST7012/70
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
68
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI7042GR
6 390₽
68
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 920₽

в рассрочку

Утюг Braun SI7042GR
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips GC4537/70
6 990₽
7 490₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
2 100₽

в рассрочку

Утюг Philips GC4537/70
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips DST5030/20
5 990₽
6 990₽
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 800₽

в рассрочку

Утюг Philips DST5030/20
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Braun SI5188BK
7 490₽
2 250₽

в рассрочку

Утюг Braun SI5188BK
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Tefal FV6872E0
7 990₽
2 400₽

в рассрочку

Утюг Tefal FV6872E0
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Braun SI7160BL
7 990₽
2 400₽

в рассрочку

Утюг Braun SI7160BL
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
70
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Tefal FV5735E0
5 890₽
70
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 770₽

в рассрочку

Утюг Tefal FV5735E0
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
77
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips DST7012/76
6 490₽
77
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 950₽

в рассрочку

Утюг Philips DST7012/76
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips DST5020/26
5 490₽
6 490₽
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 650₽

в рассрочку

Утюг Philips DST5020/26
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
61
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI7181VI
6 590₽
61
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 980₽

в рассрочку

Утюг Braun SI7181VI
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
95
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips DST7020/20
7 990₽
8 990₽
95
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
2 400₽

в рассрочку

Утюг Philips DST7020/20
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Braun SI9682DB
7 990₽
16 990₽
2 400₽

в рассрочку

Утюг Braun SI9682DB
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI5016YL
5 490₽
6 490₽
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 650₽

в рассрочку

Утюг Braun SI5016YL
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
95
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI9661VI
7 990₽
10 490₽
95
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
2 400₽

в рассрочку

Утюг Braun SI9661VI
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Tefal FV5736E0
5 990₽
6 490₽
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 800₽

в рассрочку

Утюг Tefal FV5736E0
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips DST5040/86
5 990₽
6 990₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 800₽

в рассрочку

Утюг Philips DST5040/86
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
89
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips DST7030/26
7 490₽
89
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
2 250₽

в рассрочку

Утюг Philips DST7030/26
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
83
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips DST7011/26
6 990₽
83
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
2 100₽

в рассрочку

Утюг Philips DST7011/26
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
83
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips GC3920/26
6 990₽
83
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
2 100₽

в рассрочку

Утюг Philips GC3920/26
19%
Утюг Philips DST7012/70
Утюг Philips DST7012/70
6 490₽
7 990₽
68
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI7042GR
Утюг Braun SI7042GR
6 390₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
7%
Утюг Philips GC4537/70
Утюг Philips GC4537/70
6 990₽
7 490₽
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
15%
Утюг Philips DST5030/20
Утюг Philips DST5030/20
5 990₽
6 990₽
Утюг Braun SI5188BK
Утюг Braun SI5188BK
7 490₽
Утюг Tefal FV6872E0
Утюг Tefal FV6872E0
7 990₽
О товаре

Утюг Braun SI7149WB с алюминиевой подошвой EloxalPlus FreeGlide 3D обеспечивает легкое скольжение по ткани и комфортную глажку вещей.

  • Благодаря мощности 2900 Вт она нагревается до 35 секунд.
  • Система постоянной подачи пара помогает устранять сложные складки.
  • Система контроля температуры позволяет с помощью поворотного механизма настраивать нагрев от 80 до 200°.
  • Ручка с прорезиненным покрытием гарантирует удобное удержание и управление Braun SI7149WB.
  • Противокапельная система предотвращает появление мокрых капель и следов во время глажки.
  • Через 30 секунд в режиме бездействия срабатывает защитная функция автоотключения, которая повышает безопасность в эксплуатации прибора.
    • Характеристики
    Мощность, Вт
    2900
    Материал подошвы
    алюминий
    Расход при подаче пара, г/мин
    50
    Дополнительные функции
    паровой удар
    Длина сетевого шнура, м
    2.5
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 1
    5
    1 отзыв
    Общий рейтинг
    1 отзыв
    5
    5 звезд
    1
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
    Оставьте отзыв о товаре

    Поделитесь своими впечатлениями о товаре

    Х
    Х
    Хадижат
    1 октября 2023
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0 0
    Х
    Хадижат
    1 октября 2023
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0
    0
    Посмотреть все отзывы
    Вопросы и ответы
    А
    Альбина
    11 ноября 2023
    Здравствуйте Когда будет в наличии утюг ?
    1 Ответить
    0 1
    0
    05.ru
    12.11.2023 19:44:17
    Здравствуйте! Пока такой информации нет
    Ответить