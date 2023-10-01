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Утюг Braun SI7149WB
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6 690₽
7 690₽
80
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О товаре
Утюг Braun SI7149WB с алюминиевой подошвой EloxalPlus FreeGlide 3D обеспечивает легкое скольжение по ткани и комфортную глажку вещей.
Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2900
- Материал подошвы
- алюминий
- Расход при подаче пара, г/мин
- 50
- Дополнительные функции
- паровой удар
- Длина сетевого шнура, м
- 2.5
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Х
Х
Хадижат
1 октября 2023
Х
Хадижат
1 октября 2023
Вопросы и ответы
А
Альбина
11 ноября 2023
Здравствуйте Когда будет в наличии утюг ?
1
0 1
0
05.ru
12.11.2023 19:44:17
Здравствуйте! Пока такой информации нет