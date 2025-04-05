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Утюг Braun SI7160BL

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Утюг Braun SI7160BL
Утюг Braun SI7160BL
Утюг Braun SI7160BL
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 181995
Производитель: Braun
5
1 отзыв
спросить
7 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 2 400 ₽

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О товаре

Утюг Braun SI7160BL делает процесс глажки вещей комфортным и эффективным. Изогнутая вверх подошва FreeGlide3D с паровыми отверстиями позволяет устранять складки разной сложности в труднодоступных местах.

Для обработки плотных тканей есть функции парового удара и разбрызгивания воды. Покрытие EloxalPlus на подошве обеспечивает легкость скольжения по ткани и ускоряет процесс глажки.

Утюг Braun SI7160BL оснащен резервуаром емкостью 300 мл. Противокапельная система предотвращает появление мокрых пятен в процессе глажки. Через 8 минут в вертикальном положении и 30 секунд в горизонтальном утюг автоматически отключается, что повышает безопасность и позволяет экономично расходовать электроэнергию. Технология защиты от накипи и система самоочистки обеспечивают стабильную работу техники.

Характеристики
Мощность, Вт
3000
Материал подошвы
алюминий
Расход при подаче пара, г/мин
50
Дополнительные функции
постоянная подача пара
Длина сетевого шнура, м
2.5
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Отзывы 1
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1 отзыв
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М
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Марат
5 апреля 2025
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М
Марат
5 апреля 2025
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бесплатно,

в 7 магазинах

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