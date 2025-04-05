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Утюг Braun SI7160BL
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Утюг Braun SI7160BL делает процесс глажки вещей комфортным и эффективным. Изогнутая вверх подошва FreeGlide3D с паровыми отверстиями позволяет устранять складки разной сложности в труднодоступных местах.
Для обработки плотных тканей есть функции парового удара и разбрызгивания воды. Покрытие EloxalPlus на подошве обеспечивает легкость скольжения по ткани и ускоряет процесс глажки.
Утюг Braun SI7160BL оснащен резервуаром емкостью 300 мл. Противокапельная система предотвращает появление мокрых пятен в процессе глажки. Через 8 минут в вертикальном положении и 30 секунд в горизонтальном утюг автоматически отключается, что повышает безопасность и позволяет экономично расходовать электроэнергию. Технология защиты от накипи и система самоочистки обеспечивают стабильную работу техники.
- Мощность, Вт
- 3000
- Материал подошвы
- алюминий
- Расход при подаче пара, г/мин
- 50
- Дополнительные функции
- постоянная подача пара
- Длина сетевого шнура, м
- 2.5
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