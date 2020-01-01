Утюг Tefal FV6872E0
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3 000 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Особенности утюга Tefal ULTRAGLISS PLUS FV6872E0:
- Специальная противокапельная система купирует вытекание воды из мельчайших отверстий на подошве устройства, когда утюг находится в выключенном состоянии.
- Конструкция имеет встроенную систему самоочистки, что позволяет минимизировать образование налета в отсеке генерирования пара.
- Удлиненный шнур (2 м) и облегченный вес (1,295 кг) делают использование прибора комфортным и удобным.
- Паровой утюг Tefal Express Smart Protect Plus (FV6872E0) обеспечивает максимальный уровень эффективности при глажке, идеально выравнивая даже сложные и стойкие заломы и складки. Это происходит за счет проникновения в волокна ткани мельчайших капелек горячей воды, которая сразу испаряется.
- Модель обладает увеличенной производительностью пара, составляющей 50 г/мин, причем скорость парового удара установлена на отметке 260 г/мин.
- Прибор работает от обычной домашней сети и имеет мощность 2800 Вт.
- Предусмотрена функция автоотключения, срабатывающая, если утюг долгое время находится в неподвижном состоянии.
- Мощность, Вт
- 2800
- Материал подошвы
- керамика
- Цвет
- синий
- Подошва
- Durilium Airglide
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 260
- Расход при подаче пара, г/мин
- 40
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 270
- Дополнительные функции
- паровой удар, постоянная подача пара, система самоочистки, функция разбрызгивания
- Страна производитель
- Франция
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