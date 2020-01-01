Утюг Tefal FV6872E0

О товаре

Особенности утюга Tefal ULTRAGLISS PLUS FV6872E0:

- Специальная противокапельная система купирует вытекание воды из мельчайших отверстий на подошве устройства, когда утюг находится в выключенном состоянии.

- Конструкция имеет встроенную систему самоочистки, что позволяет минимизировать образование налета в отсеке генерирования пара.

- Удлиненный шнур (2 м) и облегченный вес (1,295 кг) делают использование прибора комфортным и удобным.

- Паровой утюг Tefal Express Smart Protect Plus (FV6872E0) обеспечивает максимальный уровень эффективности при глажке, идеально выравнивая даже сложные и стойкие заломы и складки. Это происходит за счет проникновения в волокна ткани мельчайших капелек горячей воды, которая сразу испаряется.

- Модель обладает увеличенной производительностью пара, составляющей 50 г/мин, причем скорость парового удара установлена на отметке 260 г/мин.

- Прибор работает от обычной домашней сети и имеет мощность 2800 Вт.

- Предусмотрена функция автоотключения, срабатывающая, если утюг долгое время находится в неподвижном состоянии.